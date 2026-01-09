El Indecopi, como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, enfatiza que antes de adquirir un protector solar, los consumidores deben leer cuidadosamente la etiqueta del producto. Esta práctica permite tomar decisiones informadas y proteger la piel de manera adecuada frente a las radiaciones UVA y UVB.
Contar con un etiquetado que cumpla la normativa vigente garantiza que la información sea clara, veraz y suficiente, facilitando al consumidor conocer las características del producto y su correcta utilización.
Elementos clave que debe revisar la etiqueta:
Antes de la compra, se recomienda asegurarse de que el envase incluya, de manera visible y legible:
- Nombre del producto
- Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), que constituye la autorización emitida por DIGEMID para su comercialización en el país
- Fecha de vencimiento o vida útil
- Contenido neto (en peso o volumen)
- Nombre o razón social del fabricante e importador y su dirección
- País de origen
- Número de lote
- Lista de ingredientes, consignados bajo la nomenclatura internacional INCI
- Instrucciones de uso
- Condiciones de almacenamiento
- Advertencias, precauciones y restricciones
En productos importados, esta información puede aparecer en un adhesivo adicional, pero siempre debe estar disponible en español. Tener estos datos permite elegir el protector solar que mejor se ajuste a las necesidades personales y evita riesgos derivados del uso incorrecto o de productos que no cumplen con la normativa.
El Indecopi también recomienda comprar protectores solares únicamente en establecimientos formales, que aseguren el correcto almacenamiento y conservación, garantizando así un consumo seguro durante la temporada de verano.pro