El Indecopi, como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, enfatiza que antes de adquirir un protector solar , los consumidores deben leer cuidadosamente la etiqueta del producto . Esta práctica permite tomar decisiones informadas y proteger la piel de manera adecuada frente a las radiaciones UVA y UVB.

Contar con un etiquetado que cumpla la normativa vigente garantiza que la información sea clara, veraz y suficiente, facilitando al consumidor conocer las características del producto y su correcta utilización.

Elementos clave que debe revisar la etiqueta:

Antes de la compra, se recomienda asegurarse de que el envase incluya, de manera visible y legible:

Nombre del producto

Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), que constituye la autorización emitida por DIGEMID para su comercialización en el país

Fecha de vencimiento o vida útil

Contenido neto (en peso o volumen)

Nombre o razón social del fabricante e importador y su dirección

País de origen

Número de lote

Lista de ingredientes, consignados bajo la nomenclatura internacional INCI

Instrucciones de uso

Condiciones de almacenamiento

Advertencias, precauciones y restricciones

Consumidores deben revisar cuidadosamente la etiqueta de los protectores solares para asegurarse de que cumplen con la normativa y proteger su piel. Foto: Indecopi.

En productos importados, esta información puede aparecer en un adhesivo adicional, pero siempre debe estar disponible en español. Tener estos datos permite elegir el protector solar que mejor se ajuste a las necesidades personales y evita riesgos derivados del uso incorrecto o de productos que no cumplen con la normativa.

El Indecopi también recomienda comprar protectores solares únicamente en establecimientos formales, que aseguren el correcto almacenamiento y conservación, garantizando así un consumo seguro durante la temporada de verano.pro