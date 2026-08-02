El jueves 6 de agosto será feriado nacional en todo el Perú, una fecha que no solo permitirá a miles de trabajadores disfrutar de un día de descanso, por lo que resulta importante que conozcan los derechos laborales corresponden a quienes deban trabajar durante dicha jornada.

La legislación peruana establece beneficios económicos para quienes laboren en este feriado, siempre que no reciban un descanso compensatorio.

El feriado del 6 de agosto conmemora la Batalla de Junín, una de las gestas militares decisivas en el proceso de independencia del Perú y de América del Sur.

Desde el 2022, esta fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales tras la promulgación de la Ley N.° 31530, que dispone su cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado, informó la Agencia Andina.

La norma establece que el 6 de agosto debe ser considerado día no laborable con goce de haber para los trabajadores. Asimismo, encarga a los ministerios de Educación, Cultura y Defensa promover actividades cívicas y conmemorativas que difundan la importancia histórica de esta batalla en la consolidación de la independencia del país.

Desde el 2022, esta fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales tras la promulgación de la Ley N.° 3153. Fotos:Hugo Pérez /@photo.gec

¿Qué paso el 6 de agosto de 1824?

El 6 de agosto de 1824 se libró en la pampa de Junín el penúltimo gran enfrentamiento entre el ejército patriota, encabezado por Simón Bolívar, y las fuerzas realistas. Cuando la batalla parecía favorecer a los españoles, una sorpresiva carga de los Húsares del Perú —quienes posteriormente recibieron el nombre de Húsares de Junín— cambió el curso del combate y marcó un punto de quiebre en la campaña independentista, que culminaría meses después con la victoria en la Batalla de Ayacucho.

¿Qué derechos tienen quienes trabajas el feriado?

Los derechos de los trabajadores durante los feriados nacionales están regulados por el Decreto Legislativo N.° 713. Si un trabajador presta servicios el 6 de agosto y no recibe un descanso sustitutorio, tiene derecho a percibir una remuneración equivalente al triple de su pago diario.

Este beneficio comprende tres conceptos:

-La remuneración correspondiente al feriado.

-El pago por la labor realizada ese día.

-Una sobretasa equivalente al 100 % de la remuneración diaria.

En cambio, si el empleador otorga un día de descanso compensatorio en otra fecha, no corresponde el pago adicional.

¿Qué hacer si no respetan este derecho?

pleador incumpla con el pago establecido por ley, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

La Sunafil recuerda que esta infracción es considerada muy grave y puede ser sancionada con multas que varían según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados, pudiendo superar los 240,000 soles en los casos de mayor gravedad.