El Poder Ejecutivo no está facultado para reducir los días feriados, sino que ello debe ser aprobado vía una nueva ley en el Congreso. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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Con el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori, se espera que los gremios empresariales retomen su propuesta para reducir el número de días feriados, debido a los sobrecostos laborales y el impacto en la productividad del país. No obstante, implementar un cambio tomará más tiempo con el nuevo Congreso bicameral y su aprobación se podría tornar más difícil.

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