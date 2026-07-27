El Poder Ejecutivo no está facultado para reducir los días feriados, sino que ello debe ser aprobado vía una nueva ley en el Congreso, subrayó el abogado laboralista César Puntriano.

“La reducción de los feriados, que son 16, no pasa por una decisión del gobierno, sino del Congreso. El gobierno puede presentar un proyecto de ley y es el Congreso el que lo aprueba o no. O dentro de un pedido de facultades legislativas, el gobierno también puede solicitarlo al Congreso”, refirió Puntriano.

Tampoco está facultado para regular el número de días feriados el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). “El gobierno solo puede fijar vía decreto supremo los días no laborables”, agregó César Puntriano.

El especialista considera que sí debería evaluarse una reducción en el número de días feriados, pero estima que ello aún no será propuesto en el corto plazo. “Es una medida impopular. Creo que si se evalúa una reducción, será más adelante; no creo que esté dentro de las medidas de corto plazo, inmediatas”, anotó Puntriano.

Leyes tendrán una ruta más larga para lograr ser aprobadas

Una vez presentado un proyecto de ley en el nuevo Congreso bicameral, el proceso ahora será más largo y con mayor dificultad para alcanzar una aprobación en las cámaras de diputados y de senadores.

En el Congreso unicameral un proyecto de ley primero era dictaminado en una comisión y luego pasaba al pleno para su aprobación final. Es decir, una ley requería de un total de dos votaciones para ser aprobada en el Congreso. En adelante, con el Congreso bicameral el proyecto de ley primero deberá ser aprobado en la comisión y pleno de la Cámara de Diputados; y luego en la comisión y pleno de la Cámara de Senadores. Es decir, ahora se requerirá de un total de cuatro votaciones.

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Si bien en adelante los procesos para aprobar las leyes serán más extensos, ello representa una oportunidad para que las nuevas normas tengan un mejor análisis, consideró Milagros Campos, politóloga y docente en la PUCP.

“Una de las razones de la necesidad de pasar a un Congreso bicameral es fortalecer la deliberación pública y parlamentaria; que las leyes sean más debatidas, que haya un mayor transcurso de tiempo entre su debate y aprobación”, sostuvo Milagros Campos.

Por ello, remarca que si ahora tomará más tiempo aprobar una ley “no es un problema, es más bien una virtud. El Perú necesita leyes con un mayor nivel de debate técnico, escuchando a las partes que se pueden ver afectadas por alguna norma. La bicameralidad fortalece la deliberación de las leyes”, subrayó Milagros Campos.

Eliminación de cuatro días feriados en la mira

Diversos gremios empresariales han coincidido en solicitar modificar el artículo 6° del Decreto Legislativo 713, con el objetivo de eliminar cuatro recientes feriados creados a partir del 2021: el 7 de junio, por la Batalla de Arica y Día de la Bandera; el 23 de julio, por el sacrificio de José Abelardo Quiñones; el 6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín y el 9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

“De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, cada día no laborado reduce el PBI en cerca de S/ 400 millones. Esta es una cifra que no solo afecta a las empresas, sino también a todas las personas que dependen de un entorno económico estable y próspero”, señaló hace un tiempo la Asociación de Exportadores (Adex).