La Refinería de Talara opera actualmente alrededor del 60% de su capacidad, con una producción cercana a los 60,000 barriles diarios, pese a que debería alcanzar los 95,000 barriles por día, informó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Para llevar la planta a su capacidad total se requiere una inversión importante, señaló el ministro a Latina.

“Está llegando al 60% más o menos de su capacidad total. Debería estar refinando 95,000 barriles diarios, pero no lo está haciendo”, apuntó.

Shinno sostuvo que existiría un problema relacionado con el diseño o con un mecanismo intermedio que impediría que la refinería pueda procesar los 45,000 barriles diarios adicionales necesarios para llegar a su máxima capacidad.

En ese sentido, indicó que se ha solicitado al Directorio de Petroperú investigar y revisar las condiciones que han impedido que la Refinería de Talara opere a plena capacidad.

El ministro también precisó que, incluso si la Refinería de Talara llegara a operar al 100% de su capacidad, el país continuaría necesitando importar petróleo para atender la demanda.

“Somos importadores. Así estuviéramos al 100%, vamos a necesitar importar petróleo, pero estaríamos mejor protegidos, mucho más, si Talara operara al 100%”, sostuvo.

Petroperú Invest busca facilitar financiamiento

El ministro también destacó la creación de Petroperú Invest, empresa que tendrá a Petroperú como único accionista y que estará orientada a administrar un fideicomiso destinado a garantizar que los ingresos de la petrolera sean utilizados para atender sus necesidades operativas.

De acuerdo con lo señalado, este mecanismo busca facilitar la disponibilidad de recursos para los trabajos que requiere la empresa y contribuir a habilitar el financiamiento necesario.

El nuevo Directorio de Petroperú acordó crear esta empresa en medio de las gestiones para obtener financiamiento privado de hasta US$2,000 millones, recursos con los que la petrolera busca aliviar su situación financiera y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Explicó que a empresa ha sido dividida en alrededor de 10 líneas de negocio y el objetivo es que cada una de ellas pueda operar de manera autosostenible.

Gobierno plantea reorientar el canon minero

Shinno también se refirió al canon minero y descartó que el Gobierno busque quitar estos recursos a las autoridades del interiro del país.

“No le vamos a quitar canon a las autoridades, pero sí los vamos a obligar que inviertan en el lugar, a través de instrumentos legales”, afirmó.

El ministro explicó que la propuesta apunta a reorientar los recursos hacia las zonas que más los necesitan.

Shinno sostuvo que existiría un problema relacionado con el diseño o con un mecanismo intermedio que impediría que la refinería pueda procesar los 45,000 barriles diarios adicionales necesarios para llegar a su máxima capacidad. (Foto: Diana Chávez/GEC)

Gobierno evalúa nuevo proceso para el Reinfo

Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Shinno sostuvo que este mecanismo debería llegar a su fin y adelantó que se busca establecer un nuevo proceso de formalización que sea más sencillo e integral.

“En torno al Reinfo, en algún momento debe terminar. Queremos establecer un nuevo proceso de formalización más sencillo. Hay la voluntad de ver un proceso de formalización mejor, integral y más sencillo”, sostuvo.