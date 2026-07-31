Petroperú: operaciones de refinería de Talara se detienen temporalmente. Foto: Gob.pe
Petroperú: operaciones de refinería de Talara se detienen temporalmente. Foto: Gob.pe
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Redacción Gestión
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Petroperú tuvo una sesión de directorio el 30 de julio, según informó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En dicha reunión, se aprobó un cambio a nivel gerencial.

A través del Acuerdo de Directorio N° 081-2026-PP, se aprobó retirar la confianza a Luis Morales García, en el puesto de gerente corporativo finanzas, poniéndole fin a su relación laboral existente con la empresa.

“Su último día en planilla es el 30 de julio de 2026, dando por concluido el vínculo laboral con Petroperú, de acuerdo con las normas aplicables”, se lee.

Cambio en gerencia de finanzas. Foto: Andina.
Cambio en gerencia de finanzas. Foto: Andina.

Refinería de Talara en pausa

En otro momento, el último 29 de julio, la petrolera informó que Recién se esperaría retomar el 5 de agosto.

Son dos las razones. Por un lado, la restricción en el suministro de petróleo crudo, derivada de las condiciones actuales de liquidez de la empresa; y, por otro, el cierre temporal de las instalaciones portuarias de la bahía de Talara, dispuesto por la Capitanía de Puerto debido a las condiciones de oleaje anómalo.

“Petroperú inició el martes 28 de julio, a las 6 de la tarde, la parada coordinada, segura y secuencial de las unidades de proceso de la refinería”, explicó.

Operaciones de la refinería se detienen temporalmente. Foto: Gob.pe
Operaciones de la refinería se detienen temporalmente. Foto: Gob.pe

Según la empresa del Estado, la medida adoptada por la Autoridad Marítima impidió realizar las operaciones de descarga de petróleo crudo desde el lunes 27 de julio, circunstancia que coincidió con un esquema de abastecimiento de crudo ajustado a la disponibilidad financiera de la empresa.

“Una vez restablecidas las condiciones marítimas y autorizada la reapertura de las instalaciones portuarias, estimada para el 31 de julio, se procederá a la descarga de petróleo crudo importado, lo que permitirá recuperar los inventarios necesarios para iniciar las maniobras de puesta en servicio de las unidades de proceso a partir del 5 de agosto, puntualizó en comunicado.

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