Delcy Rodríguez permanece al mando del Ejecutivo de Venezuela y fue mencionada por Donald Trump en su reunión con el gabinete. (Fotos: EFE)
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Agencia Bloomberg
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La administración de Donald Trump y funcionarios venezolanos exploran cómo desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados en el extranjero para financiar la recuperación de Venezuela tras dos terremotos, y no elevar la carga para los contribuyentes de Estados Unidos, según personas familiarizadas con las conversaciones.

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