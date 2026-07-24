El plan busca ayudar al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez a reconstruir el país sin que Washington tenga que aportar mucho más que los US$ 386 millones ya comprometidos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. Venezuela aún tiene restringido el acceso a miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, al oro depositado en el Banco de Inglaterra y a diversas cuentas en el extranjero.

El presidente Donald Trump, quien durante años ha criticado los compromisos de EE.UU. en el extranjero, quiere evitar destinar grandes sumas a Venezuela y, al mismo tiempo, afianzar el control de largo plazo de Washington sobre el país como parte de su “Doctrina Donroe”, destinada a devolver América Latina a la esfera de influencia estadounidense. Washington mantiene una estrecha coordinación con Rodríguez desde que Nicolás Maduro fue removido del poder en un operativo nocturno el 3 de enero.

“Haremos más. Los venezolanos harán más”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a periodistas el 19 de julio. “También estamos tratando de ayudarlos a obtener acceso a financiamiento y crédito internacionales para la reconstrucción. Todavía están calculando el costo total, que será considerable, tanto por la remoción de escombros como por la construcción de nuevas obras”.

Uno de los factores que complica el proceso es que EE.UU. quiere supervisar de cerca cómo Venezuela utiliza esos recursos, dado su historial de corrupción y despilfarro, dijeron algunas de las personas consultadas. Esa es una de las razones por las que el desembolso de fondos ha avanzado de forma lenta y gradual. Washington también ha actuado con cautela al distribuir los recursos provenientes de la venta de petróleo venezolano.

La recuperación de Venezuela tras el desastre de junio ayudaría a sentar las bases para el crecimiento económico, la estabilidad política y una amplia cartera de proyectos petroleros y de infraestructura para empresas estadounidenses. Pero los terremotos causaron daños por US$ 19,600 millones en edificios e infraestructura, según el Banco Mundial, y cualquier retraso o tropiezo en el financiamiento aumentará la presión para que EE.UU. aporte más recursos.

El desastre natural, que azotó al país el 24 de junio, ha dejado hasta ahora casi 5,400 muertos y miles de heridos. Los expertos estiman que la reconstrucción llevará años. Aun así, EE.UU. tiene un fuerte interés en la estabilidad económica de Venezuela y considera que empresas privadas podrían invertir hasta US$ 100,000 millones durante la próxima década para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera del país.

Gran parte de la ayuda del gobierno estadounidense ha consistido en financiamiento para organizaciones internacionales como Catholic Relief Services y Unicef, además de suministros como kits de higiene para los sobrevivientes.

“Para Trump, el desafío será presentar a Venezuela como una fuente de oportunidades económicas y no como un caso de caridad”, dijo Benjamin Gedan , investigador principal y director del Programa para América Latina del Stimson Center. “Eso será difícil, considerando la devastación causada por los terremotos y la larga lista de problemas que ya afectaban el clima de inversión”.

El gobierno de Rodríguez ya utilizó US$ 346 millones de sus recursos mantenidos en reservas del Fondo Monetario Internacional. Esto fue posible después de que Venezuela restableciera sus vínculos con el organismo. El país aún conserva alrededor de US$ 4,200 millones en derechos especiales de giro del FMI.

Los derechos especiales de giro pueden canjearse con otro país miembro del FMI, o con un grupo de países, por dólares u otras monedas. Sin embargo, se debe pagar intereses sobre la diferencia entre sus tenencias y sus asignaciones, lo que podría complicar la operación para Venezuela.

EE.UU. flexibilizó el 14 de abril una sanción que llevaba siete años vigente contra el banco central de Venezuela y otras instituciones bancarias estatales, lo que debería ayudar al gobierno a recuperar el control de unas 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Ese oro permanece inmovilizado por una demanda relacionada con el reconocimiento por parte del gobierno británico de un gobierno opositor tras las disputadas elecciones de 2018. El Banco de Inglaterra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

También hay otras cuentas en bancos alrededor del mundo que podrían tener cientos de millones de dólares.

Algunos funcionarios estadounidenses insisten en que la reconstrucción debe reforzar, y no sustituir, la estrategia más amplia de EE.UU. en Venezuela, y que los terremotos no han alterado la lógica económica de esa política. Trump ha dicho varias veces que aumentar la producción petrolera en Venezuela beneficiará a ambos países. Incluso después de los terremotos, funcionarios venezolanos han seguido impulsando acuerdos para reactivar la producción.

Débil posición

Los terremotos también han erosionado el respaldo a Rodríguez. Las familias afectadas por el desastre la han responsabilizado a ella y al movimiento chavista que ha gobernado Venezuela por dos décadas por la lenta respuesta a la emergencia.

Su desaprobación subió al 63.3% en junio, casi cinco puntos porcentuales más que en mayo, mientras que casi dos tercios de los encuestados desaprobaron la gestión del gobierno frente a los terremotos. Un 45.7% afirmó que elegir a un nuevo presidente era una prioridad mayor que la reconstrucción, frente al 32.6% que consideró que reconstruir debía ser lo primero.

La débil posición de Rodríguez en el país podría fortalecer la posición negociadora de Washington.

“La respuesta a los terremotos pone de manifiesto que Rodríguez y su gobierno actúan como si necesitaran la alianza con EE.UU.”, dijo James Bosworth , fundador de la consultora de riesgo político Hxagon. “Ella quiere más apoyo, ayuda, financiamiento e incluso cooperación militar de EE.UU.”.

Washington también ha respondido al sentir de la opinión pública respaldando la reanudación de conversaciones entre el gobierno y parte de la oposición. Está previsto que comiencen el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional elegida en 2015 y la legislatura actual. El objetivo es establecer las condiciones para celebrar “elecciones creíbles, libres y justas”, dijo Michael Kozak , principal funcionario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, durante una audiencia en el Senado.

Hasta ahora, ese proceso deja fuera a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y la dirigente opositora más popular del país. Vive fuera de Venezuela desde que salió para recibir el galardón antes de la salida de Maduro del poder, y sus intentos de regresar han sido frustrados por funcionarios locales que colaboran con EE.UU. Su exclusión de las conversaciones podría dificultar que la administración Trump demuestre que está llevando a Venezuela de regreso a la democracia.

“El punto más débil de la política estadounidense es que la deficiente respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez a los terremotos ha hecho que la población se canse de ver a EE.UU. trabajar con ella bajo la promesa de un futuro mejor”, dijo David Smilde , profesor de sociología y experto en Venezuela de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans.

“Depende de los venezolanos”

Durante una visita a Manila el 23 de julio, Rubio afirmó que dependerá “de los venezolanos” decidir si Machado desempeña un papel en la transición política del país, aunque añadió que cree que podría hacerlo.

Rubio dijo que una reconciliación duradera requerirá una representación amplia de la sociedad venezolana y describió a Machado como un “elemento importante” con una base significativa de apoyo. También advirtió que las transiciones políticas toman tiempo, especialmente después de tantos años de chavismo.

Si el respaldo a Rodríguez continúa debilitándose, o si aumentan las críticas por la respuesta del gobierno a los terremotos, Trump podría verse obligado a decidir si su compromiso con el futuro de Venezuela también incluye respaldar a su actual liderazgo.

“Trump tiene antecedentes de cambiar de opinión y limitar sus pérdidas cuando una situación se vuelve desfavorable”, dijo Bosworth. “Si las cosas se complican para ella, Trump podría darle la espalda mañana mismo al régimen gobernante de Venezuela”.

LEA TAMBIÉN: El hombre más rico de Colombia compra el mayor fabricante de helados en Venezuela

Trump ha evitado sistemáticamente cualquier medida que implique mantener tropas estadounidenses en Venezuela a largo plazo. La operación para remover a Maduro se llevó a cabo principalmente por vía aérea, con personal militar que entró y salió rápidamente del país. Tras los terremotos, EE.UU. desplegó efectivos para colaborar en las tareas de recuperación y asistencia. Alrededor de 1,000 permanecen allí.

Existe poco respaldo a una inversión financiera estadounidense del tipo que requirieron ocupaciones anteriores de países como Irak y Afganistán, con soldados desplegados durante largos períodos, dijo Kimberly Breier, quien fue secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la primera administración Trump. Según Breier, Trump mantiene una postura coherente con su rechazo a los compromisos prolongados en el exterior.

“La idea es minimizar el uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses o garantizar que cualquier dinero utilizado sea recuperado con el tiempo”, dijo. “Esto no representa un giro de 180 grados hacia la construcción de naciones por parte de EE.UU. ¿Pero vendrá EE.UU. a brindar apoyo y ayudar en la reconstrucción? Por supuesto”.