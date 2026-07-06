Venezuela se enfrenta a las tensiones generadas por los problema de las miles de personas que se han quedado sin vivienda tras el doble terremoto, mientras se desvanecen las probabilidades de más rescates.

Doce días después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela intenta retomar este lunes la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados, mientras en el estado costero de La Guaira y otras de las regiones más afectadas los equipos de rescates y seguridad avanzan con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque en Caracas y en algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las clases.

El Gobierno de Venezuela ha pedido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa por los devastadores terremotos del 24 de junio.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, trasladó esta petición al administrador del PNUD, Alexander De Croo, en una conversación en la que agradeció la “disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos”,

Venezolanos sufren por los devastadores terremotos que han causa muerte y destrucción. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Cientos de personas en dos ciudades de Venezuela rindieron homenaje en vigilias a los al menos 3,342 muertos que dejaron los terremotos del 24 de junio y se solidarizaron con los miles de heridos y con los que perdieron sus viviendas, principalmente en la devastada región de La Guaira (norte).

En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor.

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Cambios en gabinete

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció cambios en su gabinete este domingo, once días después del doble terremoto, mientras el país suramericano ha asumido la búsqueda de cuerpos sepultados por los numerosos derrumbes en la devastada región costera de La Guaira.

Asimismo, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 17,345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo a Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, se han registrado desplazamientos a los estados de Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este), de modo que están evaluando el apoyo que puede prestarle a estas personas.