Los terremotos arrasaron la costa norte de Venezuela y dejaron más de 3.000 fallecidos y casi 17.000 heridos. (Foto: Difusión)
Los terremotos arrasaron la costa norte de Venezuela y dejaron más de 3.000 fallecidos y casi 17.000 heridos. (Foto: Difusión)
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Agencia EFE
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Venezuela se enfrenta a las tensiones generadas por los problema de las miles de personas que se han quedado sin vivienda tras el doble terremoto, mientras se desvanecen las probabilidades de más rescates.

, mientras en el estado costero de La Guaira y otras de las regiones más afectadas los equipos de rescates y seguridad avanzan con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque en Caracas y en algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las clases.

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El Gobierno de Venezuela ha pedido al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa por los devastadores terremotos del 24 de junio.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, trasladó esta petición al administrador del PNUD, Alexander De Croo, en una conversación en la que agradeció la “disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos”,

Venezolanos sufren por los devastadores terremotos que han causa muerte y destrucción. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Venezolanos sufren por los devastadores terremotos que han causa muerte y destrucción. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor.

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Cambios en gabinete

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció cambios en su gabinete este domingo, once días después del doble terremoto, mientras el país suramericano ha asumido la búsqueda de cuerpos sepultados por los numerosos derrumbes en la devastada región costera de La Guaira.

Asimismo, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,342, mientras que la de heridos se elevó a 16,740, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo a Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, se han registrado desplazamientos a los estados de Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este), de modo que están evaluando el apoyo que puede prestarle a estas personas.

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