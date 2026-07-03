Maduro fue creciendo en el chavismo hasta convertirse en el elegido de Chávez.
Maduro fue creciendo en el chavismo hasta convertirse en el elegido de Chávez.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Una semana después de que dos terremotos sacudieran Venezuela y causaran más de 2,000 muertes —una cifra que sigue aumentando—, el valor y la solidaridad de los venezolanos, junto con la profesionalidad de los equipos internacionales de rescate, dejaron al descubierto la incompetencia y la insensibilidad del chavismo que ha dominado el país durante más de un cuarto de siglo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.