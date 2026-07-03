Esto plantea un problema para la Administración Trump y su objetivo de ejercer una mayor influencia en este país sudamericano clave, apenas seis meses después de haber capturado a su presidente, Nicolás Maduro, en una operación realizada en plena noche.

La improvisada respuesta del gobierno —todavía controlado por los aliados de Maduro— pone de manifiesto la insensatez de asociarse con un régimen ilegítimo que goza de un apoyo cada vez menor entre los venezolanos. Si lo que Washington busca es alcanzar sus objetivos estratégicos en esta nación rica en petróleo, ya no puede seguir fingiendo que este gobierno garantiza la estabilidad. La única salida aceptable sería una transición hacia un nuevo sistema político venezolano.

El Poder Legislativo actualizó el registro de daños, que ya suma más de 86.000 familias atendidas y 890 réplicas tras el desastre que golpeó Caracas y el norte del país. Foto: EFE/ Ronald Peña R

Las imágenes del ministro del Interior, Diosdado Cabello —quien sigue siendo objeto de una recompensa de hasta US$ 25 millones en Estados Unidos por presuntas actividades de narcotráfico— aparentemente discutiendo con un integrante de un equipo estadounidense de búsqueda y rescate se han convertido en un símbolo de la disfunción del gobierno.

Aunque el contexto completo del video no está claro, las imágenes reflejan la mala coordinación y la gestión caótica que han caracterizado la respuesta del régimen al desastre. La falta de capacidades especializadas, las denuncias de que la ayuda ha sido bloqueada o robada, los saqueos generalizados y la creciente frustración de la población ante la incertidumbre de las labores de rescate y recuperación ponen de manifiesto lo poco preparadas que estaban las autoridades para afrontar una catástrofe.

A nadie debería sorprenderle. Casi tres décadas de ideología socialista impulsada por el fallecido revolucionario Hugo Chávez, combinadas con una buena dosis de corrupción, han hecho que toda una generación de venezolanos no tenga recuerdo alguno de un país que funcione como un Estado moderno.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita la zona gravemente afectada por los terremotos en La Guaira, el 25 de junio de 2026. (Fotografía distribuida por la Presidencia de Venezuela / AFP).

El gobierno que debería proteger a sus ciudadanos y proporcionar servicios básicos —desde la seguridad pública hasta la atención sanitaria y una infraestructura resistente— se ha convertido, en cambio, en una maquinaria de represión que enfoca toda su energía en conservar el poder y los privilegios asociados a él, incluso durante una emergencia nacional.

La Casa Blanca sabía todo esto cuando decidió respaldar a Delcy Rodríguez, persona de confianza de Maduro, como presidenta interina, calificando la medida como la fase de “estabilización” de una estrategia en tres etapas que posteriormente daría paso a la recuperación económica y, finalmente, a la transición política. Evitar que el país cayera en el caos y en una posible anarquía se consideró entonces más importante que poner en marcha de inmediato una transformación democrática que requeriría años.

Sin embargo, la desastrosa respuesta del régimen a los terremotos ha cambiado los cálculos. El enfoque tendrá que pasar de intentar una reactivación petrolera en lo que, en la práctica, se ha convertido en un protectorado de EE.UU. a diseñar un costoso plan de reconstrucción para un país que prácticamente carece de margen fiscal y de capacidades técnicas.

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Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que los terremotos causaron cerca de US$ 6,700 millones en daños físicos directos, equivalentes a aproximadamente el 6% del PBI de Venezuela. Otras estimaciones son considerablemente más elevadas. Es probable que las labores de reconstrucción desvíen recursos destinados a la inversión petrolera y a la reestructuración de la deuda, al tiempo que exijan un compromiso financiero de EE.UU. mucho mayor que los más de US$ 300 millones ya prometidos. El entusiasmo de los inversionistas que habían comenzado a ver a Venezuela como la próxima gran oportunidad entre los mercados emergentes podría desvanecerse.

La pregunta para la Administración Trump es por qué seguir sosteniendo a un régimen inepto que ni siquiera es capaz de proporcionar el apoyo más básico a su población, incluida la empatía y el consuelo en un momento de profundo duelo nacional. Es cierto que los terremotos ocurrieron cuando el país comenzaba a reconstruir su industria petrolera y a poner en marcha reformas económicas de gran alcance. Pero también lo es que solo un reducido grupo de actores empresariales privilegiados se ha beneficiado, mientras Rodríguez sigue siendo profundamente impopular, incluso cuando el presidente Donald Trump insiste, de forma cínica, en que Venezuela “se ha convertido en un país feliz” bajo la influencia de EE.UU.

El único aspecto positivo de esta tragedia podría ser que la ira, la frustración y el resentimiento generados por los errores de las autoridades en los últimos días aceleren la transición política de Venezuela, prevista actualmente para finales de 2027 o 2028. EE.UU., que ha condicionado el destino del país desde que destituyó a Maduro, verá cómo su credibilidad entre los venezolanos se erosiona aún más si continúa insistiendo en que la falta de legitimidad democrática no constituye una prioridad.

Algunos podrían sostener que la tragedia brinda a Rodríguez la oportunidad de proyectar liderazgo y consolidar su poder. El problema es que esa idea parte del supuesto de que el régimen posee la capacidad operativa para diseñar y aplicar políticas públicas capaces de mejorar de manera significativa la vida de los venezolanos. Eso es una ilusión. No se puede confiar en el chavismo, ni siquiera para informar correctamente del número de víctimas del terremoto. Los responsables del desmantelamiento institucional de Venezuela no pueden ser también quienes restablezcan su legalidad y prosperidad.

Por eso el regreso de la líder opositora María Corina Machado al país no puede demorarse más. Los venezolanos necesitan un liderazgo auténtico que coordine el proceso de recuperación, legitimidad para ejercer autoridad y un renovado sentido de esperanza.

Mantener bloqueado su regreso con el argumento de que podría desestabilizar la política del país ignora la realidad de que Venezuela no alcanzará la estabilidad hasta que comience a reconstruir sus instituciones, y no solo su infraestructura. Si el objetivo era evitar el caos, el resultado ha sido exactamente el contrario: los venezolanos viven hoy el caos, cortesía de la ineptitud del chavismo. Y para EE.UU., seguir apostando por la estrategia actual solo implicará costos cada vez mayores.