Las exportaciones peruanas de fresa entre enero y junio del 2026 sumaron US$ 21 millones, un alza del 35.5% respecto al mismo periodo del 2025, que se explica por una mayor demanda de EE.UU., informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Detalló que EE.UU. adquirió esta fruta por US$ 11 millones, un crecimiento de 96% en comparación al 2025 (US$ 5.6 millones) y una participación de 52.3%.

También se envió a Canadá (US$ 4.6 millones), Japón (US$ 2.4 millones), Guatemala (US$ 1 millón), Corea del Sur (US$ 823 mil), entre otros.

Presentaciones

La principal presentación fue la congelada (entera y en trozos), por un valor FOB de US$ 20.3 millones, acumulando el 97%. En montos menores se comercializó fresa deshidratada, fresca y congelada en pulpa o puré.

Las regiones exportadoras más destacadas fueron Lima (US$ 9.9 millones), La Libertad (US$ 4.2 millones), Áncash (US$ 3.5 millones), Callao (US$ 2.1 millones), Ica (US$ 640 mil) y Piura (US$ 415 mil).

ProFresas sostiene que Perú mantiene una ventaja competitiva en costos en el mercado internacional de fresa congelada.

Cifras anuales

Según la nota de inteligencia comercial Fresa: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, en 2025 nuestro país colocó este producto en el exterior por un monto superior a los US$ 60 millones, mostrando un incremento interanual de 32.4%. Un total de 35 empresas nacionales vendieron a 28 destinos internacionales.

El año pasado Perú ocupó el puesto 16 entre los principales abastecedores a nivel mundial. El reporte del CIEN-ADEX indica también que entre el 2021 y el 2025 el valor de los envíos peruanos de fresa creció a una tasa promedio anual de 11.5%.

Estados Unidos es el primer comprador de fresa del Perú

El mercado global de esta fruta alcanzó los US$ 6 mil 300 millones. EE.UU., Alemania y Canadá fueron las naciones que más importaron, mientras España, Egipto y México los proveedores más relevantes.

Foro

Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los sectores público, privado y los agricultores, e impulsar la presencia de estos productos en los mercados foráneos, ADEX organiza el primer Foro Internacional de la Fresa, que se desarrollará el 10 y 11 de septiembre en Huacho, Lima.

El Foro Internacional de la Fresa es una iniciativa de ADEX con apoyo de sus aliados estratégicos Agroideas y Agromercado.