¿Cuáles son las novedades sobre la fresa peruana? (Foto: Pexels)
¿Cuáles son las novedades sobre la fresa peruana? (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las exportaciones peruanas de fresa entre enero y junio del 2026 sumaron US$ 21 millones, un alza del 35.5% respecto al mismo periodo del 2025, , informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Detalló que EE.UU. adquirió esta fruta por US$ 11 millones, un crecimiento de 96% en comparación al 2025 (US$ 5.6 millones) y una participación de 52.3%.

También se envió a Canadá (US$ 4.6 millones), Japón (US$ 2.4 millones), Guatemala (US$ 1 millón), Corea del Sur (US$ 823 mil), entre otros.

Presentaciones

, por un valor FOB de US$ 20.3 millones, acumulando el 97%. En montos menores se comercializó fresa deshidratada, fresca y congelada en pulpa o puré.

Las regiones exportadoras más destacadas fueron Lima (US$ 9.9 millones), La Libertad (US$ 4.2 millones), Áncash (US$ 3.5 millones), Callao (US$ 2.1 millones), Ica (US$ 640 mil) y Piura (US$ 415 mil).

ProFresas sostiene que Perú mantiene una ventaja competitiva en costos en el mercado internacional de fresa congelada.
ProFresas sostiene que Perú mantiene una ventaja competitiva en costos en el mercado internacional de fresa congelada.

Cifras anuales

Según la nota de inteligencia comercial Fresa: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, en 2025 nuestro país colocó este producto en el exterior por un monto superior a los US$ 60 millones, mostrando un incremento interanual de 32.4%. Un total de 35 empresas nacionales vendieron a 28 destinos internacionales.

El año pasado Perú ocupó el puesto 16 entre los principales abastecedores a nivel mundial. El reporte del CIEN-ADEX indica también que entre el 2021 y el 2025 el valor de los envíos peruanos de fresa creció a una tasa promedio anual de 11.5%.

Estados Unidos es el primer comprador de fresa del Perú
Estados Unidos es el primer comprador de fresa del Perú

El mercado global de esta fruta alcanzó los US$ 6 mil 300 millones. EE.UU., Alemania y Canadá fueron las naciones que más importaron, mientras España, Egipto y México los proveedores más relevantes.

Foro

Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los sectores público, privado y los agricultores, e impulsar la presencia de estos productos en los mercados foráneos, ADEX organiza el primer Foro Internacional de la Fresa, que se desarrollará el 10 y 11 de septiembre en Huacho, Lima.

El Foro Internacional de la Fresa es una iniciativa de ADEX con apoyo de sus aliados estratégicos Agroideas y Agromercado.

TE PUEDE INTERESAR

Inversión minera alcanza los US$ 3,304.4 millones, pero en exploración no da la talla
Riesgo de sequía pone en alerta a la producción eléctrica, ¿afectará bolsillos de usuarios?
El Niño trae nueva amenaza para el agro: ¿qué regiones podría golpear la sequía?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.