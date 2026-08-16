Las exportaciones peruanas de fresa entre enero y junio del 2026 sumaron US$ 21 millones, un alza del 35.5% respecto al mismo periodo del 2025, que se explica por una mayor demanda de EE.UU., informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.
Detalló que EE.UU. adquirió esta fruta por US$ 11 millones, un crecimiento de 96% en comparación al 2025 (US$ 5.6 millones) y una participación de 52.3%.
También se envió a Canadá (US$ 4.6 millones), Japón (US$ 2.4 millones), Guatemala (US$ 1 millón), Corea del Sur (US$ 823 mil), entre otros.
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Presentaciones
La principal presentación fue la congelada (entera y en trozos), por un valor FOB de US$ 20.3 millones, acumulando el 97%. En montos menores se comercializó fresa deshidratada, fresca y congelada en pulpa o puré.
Las regiones exportadoras más destacadas fueron Lima (US$ 9.9 millones), La Libertad (US$ 4.2 millones), Áncash (US$ 3.5 millones), Callao (US$ 2.1 millones), Ica (US$ 640 mil) y Piura (US$ 415 mil).
Cifras anuales
Según la nota de inteligencia comercial Fresa: Evolución del Mercado Internacional y Nacional, en 2025 nuestro país colocó este producto en el exterior por un monto superior a los US$ 60 millones, mostrando un incremento interanual de 32.4%. Un total de 35 empresas nacionales vendieron a 28 destinos internacionales.
El año pasado Perú ocupó el puesto 16 entre los principales abastecedores a nivel mundial. El reporte del CIEN-ADEX indica también que entre el 2021 y el 2025 el valor de los envíos peruanos de fresa creció a una tasa promedio anual de 11.5%.
El mercado global de esta fruta alcanzó los US$ 6 mil 300 millones. EE.UU., Alemania y Canadá fueron las naciones que más importaron, mientras España, Egipto y México los proveedores más relevantes.
Foro
Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los sectores público, privado y los agricultores, e impulsar la presencia de estos productos en los mercados foráneos, ADEX organiza el primer Foro Internacional de la Fresa, que se desarrollará el 10 y 11 de septiembre en Huacho, Lima.
El Foro Internacional de la Fresa es una iniciativa de ADEX con apoyo de sus aliados estratégicos Agroideas y Agromercado.