La demanda internacional de fresa congelada mantiene una trayectoria de crecimiento que abre nuevas oportunidades para las exportaciones peruanas. En ese escenario, Perú conserva una ventaja competitiva en costos frente a otros productores, aunque la baja productividad y la falta de viveros certificados siguen limitando el desarrollo del negocio. ¿Qué necesita el sector para aprovechar ese potencial?

“Perú mantiene una ventaja competitiva en costos en el segmento de fresa congelada, en un contexto donde se proyecta que el mercado global de fresa congelada crecerá a una tasa anual cercana al 6%”, afirmó Cynthia Falcón, gerente general de ProFresas (Perú).

Las exportaciones peruanas de fresa crecieron 22% en volumen y más de 25% en valor frente al año anterior, de acuerdo con Agrodata Perú. Actualmente, alrededor del 70% de la producción nacional se exporta congelada bajo el formato IQF y el 80% de esos envíos tiene como destino Estados Unidos y Canadá, seguidos por Japón y Corea del Sur.

ProFresas sostiene que Perú mantiene una ventaja competitiva en costos en el mercado internacional de fresa congelada.

Productividad frena el potencial del negocio de la fresa

El crecimiento del mercado todavía no encuentra el mismo ritmo en el campo. Mientras el rendimiento promedio nacional alcanza alrededor de 15 toneladas por hectárea —y entre 19 y 20 toneladas en Lima—, existen variedades comerciales capaces de superar las 50 toneladas por hectárea, lo que evidencia el amplio margen de mejora que aún tiene el cultivo.

Lima concentra cerca del 80% de las aproximadamente 3,000 hectáreas sembradas de fresa en el país. Entre las variedades más utilizadas destacan Sabrina, desarrollada por Planasa, y San Andreas, creada por la Universidad de California. Falcón explicó que esta última viene ganando terreno por su mayor resiliencia frente a las altas temperaturas asociadas al cambio climático.

Otro de los desafíos es la ausencia de viveros certificados en el país. Según contó la ejecutiva a FreshPlaza, esta situación obliga a los productores a utilizar material vegetal multiplicado fuera de sistemas certificados, con los consecuentes riesgos sanitarios y de propiedad intelectual varietal.

La productividad del cultivo aún se ubica por debajo del potencial de las principales variedades comerciales de fresa. (Foto: Pexels)

Fresa congelada concentrará las mayores oportunidades

La gerente general de ProFresas considera que el principal potencial de crecimiento seguirá concentrándose en el segmento de la fresa congelada. A diferencia de México, cuya producción está orientada principalmente al mercado de fruta fresca, Perú ha desarrollado una ventaja competitiva en el negocio del producto congelado.

La ejecutiva también identificó oportunidades para desarrollar la exportación de fresa fresca —actividad que actualmente realiza una sola empresa— y fortalecer el consumo interno conforme mejoren la productividad y la calidad del cultivo.

Falcón añadió que el sector aún debe reforzar las capacidades técnicas en prácticas como la fertirrigación, debido a que la fresa históricamente ha recibido menor asistencia técnica que otros cultivos de agroexportación, como el arándano o la palta. Asimismo, consideró que promover buenas prácticas agrícolas contribuirá a mejorar la percepción del consumidor sobre el cultivo a campo abierto.