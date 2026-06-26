La competencia en el mercado global del arándano premium ya no pasa únicamente por ampliar la producción, sino también por desarrollar nuevas variedades y fortalecer la presencia en los principales mercados consumidores. En ese escenario, el Grupo AgroBerries dio un nuevo paso dentro de su estrategia internacional. ¿Qué implicancias tendrá para Perú?

La compañía firmó nuevos acuerdos de licencia con Mountain Blue Orchards (MBO) para cultivar y comercializar nuevas variedades de arándanos en distintos territorios a partir de 2027.

El convenio incorpora a Perú, junto con México, Estados Unidos y Canadá, como parte de la red de producción del grupo.

Las primeras plantaciones de las nuevas variedades comenzarán a finales de este año y se ampliarán desde 2027. (Foto: Agroberries)

Perú entra al mapa global del grupo

Uno de los principales cambios será la incorporación de producción desde Perú dentro de la red internacional de AgroBerries. Según la compañía, esta producción permitirá complementar el abastecimiento de fruta premium para los mercados europeos, junto con la oferta proveniente del sur de África, donde el grupo comercializa estas variedades desde hace más de una década.

En paralelo, AgroBerries también obtuvo los derechos para cultivar y comercializar las variedades MBO en China. Las primeras variedades llegarán a ese mercado hacia finales de este año, mientras que las nuevas plantaciones están previstas para inicios de 2027.

“La demanda del consumidor chino por arándanos de gran calibre y sabor está creciendo rápidamente, con un gran interés por el producto de origen local”, comentó Max Emden, director para Asia.

China y Europa forman parte de los mercados que AgroBerries busca fortalecer con su nueva estrategia varietal. (Foto: Agroberries)

El ejecutivo añadió que la producción prevista en China, junto con los nuevos derechos de cultivo en Perú y Laos, permitirá extender la temporada de fruta premium y de calidad homogénea, acelerando el desarrollo regional del grupo.

Alianza apuesta por variedades premium

La relación entre AgroBerries y Mountain Blue Orchards comenzó en 2014 y permitió que los primeros volúmenes comerciales de estas variedades llegaran al mercado europeo en 2017. Desde entonces, ambas compañías han ampliado su colaboración para desarrollar y comercializar genética premium de arándanos.

“El mercado de arándano premium en Europa ha crecido rápidamente y la frecuencia de compra continúa aumentando. Son variedades más sabrosas y homogéneas, disponibles todo el año, que están impulsando este crecimiento”, señaló Adrian Olins, director para EMEA.

Por su parte, Samuel Rowe, director de Genética del Grupo AgroBerries, destacó la ampliación del acuerdo con Mountain Blue Orchards.

“Llevamos más de una década cultivando, comercializando y posicionando estas variedades premium en Europa y África, obteniendo una respuesta abrumadoramente positiva de productores, supermercados y consumidores”, afirmó.

Las variedades Eureka Dawn y Eureka Sunrise forman parte del portafolio desarrollado por Mountain Blue Orchards y recientemente obtuvieron reconocimientos del International Taste Institute por sus atributos de sabor y calidad.