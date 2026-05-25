La evolución de uno de los principales productos de agroexportación del Perú aún no ha terminado. La estadounidense Fall Creek, especializada en genética y viveros, proyectó que entre el 60% y el 70% de la producción peruana de arándanos corresponderá al segmento premium hacia el 2030, en un proceso impulsado por la reconversión varietal y la búsqueda de mayores retornos para los productores.

La estimación fue realizada por Julio Zavala, gerente general de Fall Creek Perú, quien sostuvo que el desempeño del negocio dependerá cada vez más de la combinación entre genética, condiciones productivas y manejo técnico.

“Si tienes la genética correcta, el medio ambiente correcto y el manejo agronómico adecuado, puedes tener una rentabilidad asegurada”, afirmó, al analizar los factores que marcaron la campaña 2025/26.

La compañía consideró que el mercado seguirá premiando las variedades capaces de combinar productividad y atributos diferenciados para el consumidor, como mayor firmeza, mejor sabor y calibres superiores. En ese contexto, el ejecutivo estimó que todavía existe un amplio espacio para la renovación de plantaciones que hoy operan con materiales tradicionales, reportó Freshplaza.

Un extenso territorio por reconvertir

Zavala afirmó que el sector agroexportador se encuentra en una segunda ola de renovación de campos de arándanos. Bajo esa perspectiva, calculó que alrededor de 10,000 hectáreas actualmente cultivadas con variedades como Ventura y Biloxi continuarán en proceso de reconversión durante los próximos años.

El avance hacia variedades premium está siendo liderado por nuevas genéticas como Sekoya Pop y Apex, que, según explicó el ejecutivo, permiten alcanzar calibres superiores a los 18 y 20 milímetros y rendimientos por encima de las 30 toneladas por hectárea. Para la firma, la ecuación es clara: mayores volúmenes acompañados de una mejor calidad comercial permiten acceder a mercados diferenciados y capturar precios más altos.

El recambio varietal se ha convertido en uno de los principales motores de inversión dentro del negocio del arándano peruano. (Foto: referencial).

La apuesta se produce en un contexto de crecimiento sostenido del consumo de fruta premium. De acuerdo con Zavala, el segmento -de consumo como- snack avanza entre 7% y 8% anual en Estados Unidos y registra tasas de crecimiento de doble dígito en Europa, sin señales de sobreoferta de corto plazo para quienes participan en la categoría de mayor valor.

Actualmente, Perú dirige cerca del 50% de sus exportaciones de arándanos a Estados Unidos, mientras que Europa concentra alrededor del 30% y China un 15%. En paralelo, el sector sigue de cerca las gestiones para abrir mercados como Japón y posteriormente Corea del Sur, destinos que podrían ampliar la diversificación de las exportaciones peruanas.