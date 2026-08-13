Toyota del Perú incrementó sus ventas en 27% entre enero y julio de 2026, al pasar de 21,475 a 27,190 unidades frente al mismo periodo del año anterior. Y en julio, alcanzó además un récord histórico mensual, con 4,948 unidades comercializadas.

El mayor dinamismo también se refleja en el valor de compra. El ticket promedio de los vehículos Toyota se ubica entre US$20,000 y US$30,000, un rango que aumentó frente al registrado el año pasado. Aldo Kobayashi, gerente ejecutivo comercial de Toyota del Perú, señaló a Gestión que esperan que este rango se mantenga hacia el cierre de 2026, en línea con un mercado que no debería registrar mayores variaciones en su composición durante los próximos meses.

“Actualmente, vemos que el crecimiento se concentra principalmente en la primera mitad del portafolio, desde modelos de entrada como Agya hasta vehículos como Corolla Cross y RAV4”, explicó Kobayashi. “Nos da a entender que el cliente, que antes buscaban un vehículo seminuevo, ahora pueden acceder a uno nuevo, apoyados también por los programas de financiamiento de Toyota”.

Asimismo, agregó que el crecimiento de las ventas viene acompañado de una mayor capacidad operativa. Una de las principales inversiones es la construcción de un nuevo hub logístico de 160,000 m², que concentrará el almacenaje, preparación e instalación de accesorios de los vehículos nuevos.

A ello se suma que la automotriz está analizando reforzar su área propia de almacenaje de repuestos, en un contexto de mayores volúmenes de venta.

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Toyota avanza en la renovación de su red y prepara nuevos puntos de expansión

La expansión también alcanza a la red comercial de Toyota del Perú. Nueve concesionarios ya fueron relanzados bajo la nueva imagen de marca y la automotriz apunta a completar la renovación del 100% de su red durante 2026.

El proceso se ha desarrollado por etapas y contempla establecimientos en distintas regiones. En 2025 fueron renovados Grupo Pana Moquegua, Mannucci Tarapoto y Autonort Huaraz. Mientras que el primer trimestre de 2026 se incorporaron Grupo Pana San Miguel y Mitsui Aramburú, y en el segundo trimestre se sumaron Autonort Jaén, Automóviles Huancayo y Mitsui La Molina.

Ya para agosto, se contempla los relanzamientos de Autoespar Fiori, Autoespar San Luis y Automóviles Ayacucho, siguiendo la meta de completar la renovación de toda su red este año.

El Corolla Cross HEV fue uno de los modelos electrificados más vendidos de la marca, con 1,144 unidades comercializadas entre enero y julio de 2026. (Foto: composición/Toyota)

Ahora bien, la renovación no se limita a un cambio de imagen. Toyota del Perú plantea nuevos ambientes para facilitar el flujo del cliente, incorporar herramientas de digitalización y generar espacios donde pueda conocer los diferentes modelos y soluciones de la marca.

“Un ejemplo, dentro del showroom (espacio de exhibición y atención) el cliente va a tener un corner de vehículos electrificados y de accesorios. Y, en paralelo, renovaremos los talleres”, señaló.

Al ser consultado por este diario sobre la posibilidad de ampliar la red de concesionarios, Kobayashi adelantó que existen algunos puntos aprobados, aunque sus ubicaciones serán anunciadas posteriormente.

“Sí, tenemos planes de expansión, inclusive puntos aprobados, que los vamos a anunciar en su debido momento”, afirmó. “Hoy somos una marca que vende a niveles mensuales cerca de 5.000 unidades. Tenemos que dar ese salto en la inversión en la red de concesionarios como Toyota del Perú, para mantener siempre ese proceso de calidad, esa atención y satisfacción al cliente”.

Toyota prepara dos nuevos lanzamientos electrificados en Perú

Toyota del Perú también viene ganando terreno en el mercado de vehículos electrificados. Entre enero y julio de 2026, la compañía comercializó 2,699 unidades electrificadas, un 32% más que las 2,037 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. Así, alcanzó una participación de 28% en el mercado de electrificados, ocupando el primer lugar del ranking, según la presentación de la automotriz.

Asimismo, se pudo conocer que su desempeño está sostenido principalmente por sus modelos híbridos eléctricos autorrecargables. El Corolla Cross HEV registró 1,144 unidades entre enero y julio, con 34% de participación en su segmento y el primer lugar del ranking a junio. En tanto, el Yaris Cross HEV alcanzó 1,115 unidades, con 61% de participación y también el primer puesto a junio, de acuerdo con los datos presentados por la compañía.

La oferta se completa con el RAV4 HEV, con 342 unidades y 9% de participación; el RAV4 PHEV, con 19 unidades y 5%; y el Corolla HEV, con 79 unidades y el 100% de participación en su segmento, de acuerdo con los datos presentados.

En el caso de la nueva RAV4, Toyota sumó este año una alternativa híbrida eléctrica enchufable (PHEV), pensada para clientes que buscan mayor autonomía eléctrica sin renunciar a los beneficios de la tecnología híbrida autorrecargable.

La SUV híbrida de Toyota registró 342 unidades vendidas entre enero y julio de 2026, mientras que la versión híbrida enchufable (PHEV) sumó 19 unidades. (Foto: Toyota)

El siguiente paso será el lanzamiento del primer vehículo 100% eléctrico de Toyota en Perú, previsto para fines de agosto.

Kobayashi explicó a Gestión que si bien la marca contaba con la disponibilidad, decidió lanzarlo ahora luego de realizar un estudio y análisis sobre las preocupaciones de los clientes y las dificultades que podrían enfrentar al comprar un vehículo 100% eléctrico.

“Nosotros lo estamos lanzando en este momento luego de hacer un estudio y un análisis de realmente cuáles eran las preocupaciones del cliente, qué dificultades podría tener al momento de comprar un vehículo 100% eléctrico”, señaló. “En el evento de lanzamiento vamos a explicar las bondades, las especificaciones propias del modelo 100% eléctrico Toyota, pero también todas las soluciones con las que la vamos a lanzar”.

El nombre y las expectativas de venta del modelo todavía no han sido revelados y serán comunicados durante su lanzamiento.

Finalmente, para el cuarto trimestre de 2026 Toyota también tiene previsto incorporar un nuevo modelo híbrido eléctrico autorrecargable orientado a la familia peruana, con mayor énfasis en el espacio y la configuración interior para hogares con varios integrantes.