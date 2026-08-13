La automotriz incrementó sus ventas 27% entre enero y julio de 2026, con 27,190 unidades comercializadas. (Foto: Toyota)
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Dax Canchari Reyes
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Toyota del Perú atraviesa un periodo de expansión, impulsado por el crecimiento de sus ventas en el mercado local. La automotriz busca acompañar este avance con nuevas inversiones en infraestructura, una red comercial renovada y una oferta más amplia de vehículos electrificados. ¿Qué está haciendo Toyota para sostener este ritmo de crecimiento en el mercado peruano?

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