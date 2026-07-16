“Si comparamos mayo del año pasado contra mayo de este año, como mercado estamos vendiendo 30% más”, comentó a Gestión Bernd Grahammer, gerente general de Mitsui Automotriz.

El ejecutivo precisó que la industria pasó de un promedio de 13,000 unidades mensuales a 16,000, y que este año las ventas superan las 20,000 unidades nuevas al mes.

La firma se define como el concesionario líder de Toyota, marca que encabeza el mercado peruano desde hace 34 años. Toyota concentra alrededor del 20% del total y, de ese volumen, Mitsui maneja poco más del 21%. De hecho, sumadas a las ventas de Lexus —donde es distribuidor exclusivo— e Hino, la concesionaria se acerca al 5% de todos los vehículos vendidos en el país.

Con cifras oficiales a abril, el mercado colocó unas 82,000 unidades, de las cuales Toyota vendió cerca de 15,000. Para el cierre del primer semestre, Grahammer estimó que la marca llegará a unas 21,000 unidades, mientras que Mitsui superará las 4,500 unidades.

Bernd Grahammer, gerente general de Mitsui Automotriz.

La inversiones de Mitsui Automotriz y un récord en Lexus

El crecimiento de Mitsui se sostiene en varios factores. “No hay una razón única”, señaló el ejecutivo, quien mencionó los buenos precios de los minerales, la reducción de las tasas de interés, la estabilidad del tipo de cambio y la recuperación del empleo formal como elementos que se han combinado para dinamizar la demanda.

De cara al cierre del año, Mitsui proyecta que Toyota colocará entre 45,000 y 50,000 unidades —desde la concesionaria unas 10,000 unidades— , y que Lexus alcanzará las 500 unidades, un récord para la marca de lujo, que ya escaló al cuarto puesto del ranking del segmento con un crecimiento cercano al 50% frente a las 350 unidades de 2025.

En paralelo, la empresa avanza con su plan de modernización de tiendas. Este año abrió un local en Miraflores, y reinauguró el área de ventas de La Molina; en lo que resta de 2026 prevé renovar sus sedes de la av. Canadá (La Victoría) y Arequipa. “Ya hemos invertido más de US$ 1 millón en los dos locales mencionados, y este año destinaremos cerca de US$ 1.5 millones”, detalló Grahammer, quien adelantó que en 2027 la inversión, de magnitud similar, se concentrará en la renovación integral en la posventa de los cuatro locales Toyota.

En el caso de Lexus, a mediados del año pasado inauguraron un local en la zona de Miraflores, que complementa con la sede de La Molina. “Estamos proyectando entre 2027 y 2028, tal vez expandirnos o tener una cobertura en Arequipa”, adelantó.

Mientras tanto, en su tienda Hino ubicada en Santa Anita, la concesionaria ya inició obras de remodelación con miras a incorporar también la venta de Toyota. “Al final vamos a terminar el año con cuatro puntos de venta en Lima y uno en Arequipa para la marca”, precisó el ejecutivo, agregando que este año esperan colocar 350 unidades de la marca Hino.

Mitsui Automotriz y su apuesta por los híbridos

En electrificación, Toyota mantiene un rol pionero: lanzó el Prius en el Perú hace unos 15 años. La estrategia de la marca, sin embargo, es “multivía”.

“Para países como el Perú, la solución más adecuada son los vehículos híbridos”, afirmó el ejecutivo, al destacar los full hybrid, que ofrecen entre 30% y 40% de autonomía adicional y no requieren enchufarse.

En 2025 se vendieron unos 10,000 vehículos electrificados en el país, de los cuales el 34% correspondió a Toyota; Mitsui colocó cerca del 30% de ese total. Para este año, la empresa anticipa un crecimiento de entre 40% y 50% en el segmento, impulsado por modelos como el Yaris Cross, el Corolla Cross y el RAV4 híbridos, además de la gama híbrida de Lexus (LBX, NX y RX).

Grahammer atribuyó la baja penetración de los vehículos 100% eléctricos a la falta de infraestructura de carga, que no solo abarca las estaciones, sino también la red domiciliaria. Por ello, estos modelos seguirán siendo un complemento para segmentos específicos. El ejecutivo advirtió, además, que un eventual cambio en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) iría en contra del objetivo de migrar hacia una matriz menos contaminante.

Más allá de la venta de unidades, la concesionaria refuerza su concepto de movilidad con la marca Kinto, que ofrece esquemas de leasing operativo y Kinto One Fleet, junto con programas de mantenimiento prepagado y una operación de seminuevos en expansión. El financiamiento, de la mano de su socio Mitsui Auto Finance, es otra palanca clave: “Es una de las cosas que está permitiendo que el mercado de vehículos nuevos crezca tanto”, apuntó.

Si bien reconoció que el contexto electoral genera cierta cautela, el ejecutivo consideró que las proyecciones se mantienen sólidas. Incluso, identificó una oportunidad en el segmento de camiones ante los eventuales trabajos de prevención frente al Fenómeno de El Niño, orientados a mitigar posibles daños antes de que se concreten.

DATO CLAVE.

Red. Mitsui Automotriz opera cuatro tiendas Toyota (tres en Lima y una en Arequipa), una de Hino y dos de Lexus, ambas en Lima.