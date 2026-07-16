Mitsui Automotriz opera cuatro tiendas Toyota (tres en Lima y una en Arequipa), una de Hino y dos de Lexus, ambas en Lima. (Foto: Difusión)
Mitsui Automotriz opera cuatro tiendas Toyota (tres en Lima y una en Arequipa), una de Hino y dos de Lexus, ambas en Lima. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El mercado automotor peruano atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras la ligera contracción de 2024, el sector cerró 2025 con un alza superior al 24% y mantiene el impulso en lo que va del año. En ese escenario, Mitsui Automotriz —concesionario de las marcas Toyota, Lexus e Hino— proyecta colocar unas 10,000 unidades (solo de Toyota) en 2026 y anticipa que el mercado podría alcanzar un récord histórico de ventas de 240,000 vehículos nuevos.

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