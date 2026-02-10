Peugeot cerró el 2025 con la venta de 1,024 vehículos en Perú. (Foto: Peugeot).
Mayumi García
Mayumi García

Con más de 70 años en el mercado peruano, la marca francesa de vehículos Peugeot cerró un positivo 2025, apalancado en ventas que crecieron 26% en relación con el año anterior. De cara a este 2026, la empresa aguarda mantener el avance de dos dígitos en la comercialización, impulsado por los modelos en portafolio, así como lanzamientos y remodelaciones de tiendas.

