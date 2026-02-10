El brand manager de Peugeot Perú, Paolo Nava, destacó que la marca transitó de 811 unidades vendidas en el 2024 a 1,024 vehículos comercializados el año pasado, en línea con un mercado automotriz nacional que experimentó un crecimiento histórico (superó las 200,000 unidades nuevas) y con un buen desempeño de los tipos de vehículos de su portafolio.

“Los segmentos en los que competimos, como SUVs, pick-up, y paneles y furgones han crecido más que el mercado automotriz, el cual creció alrededor del 24%, pero estos segmentos han crecido entre el 28% y el 30%. Como Peugeot, en el segmento de paneles y furgones, donde tenemos dos modelos (Partner y Boxer) tuvimos un crecimiento conjunto de hasta el 126% versus lo que hicimos en el año 2024″, destacó el vocero.

Nava indicó que el segundo semestre del 2025 concentró cerca del 60% de la venta, con un mayor énfasis en las transacciones a partir de setiembre último. “Ha contribuido mucho el efecto del tipo de cambio en el dólar, la liberación de fondos de AFP y el buen desempeño de los créditos vehiculares”, agregó.

Brand manager de Peugeot Perú, Paolo Nava. (Foto: Peugeot).

Mayor presencia de las SUVs

El representante de Peugeot señaló que las ventas de la marca muestran el primer mes del 2026 un panorama muy similar a diciembre pasado y por encima de similar periodo del 2024. De hecho, los tipos de vehículos donde perciben importantes oportunidades de crecimiento son los SUV y paneles y furgones.

“Aproximadamente, el 40% de nuestras ventas son pick-up, un 25% es SUV y la diferencia se hace con paneles y furgones. Sin embargo, lo que estamos apuntando para el 2026 es que el porcentaje de ventas de las SUV pasen de un 25% a un 31% o un 33%; es decir, que en vez de una cuarta parte de la venta, se convierta en una tercera parte”, refirió.

Nava mencionó que el segmento de las SUV en Perú representan un poco más del 50% del mercado, lo que brinda indicios de que el crecimiento en volumen debe seguir dicha dirección.

“Es un segmento muy competitivo y atractivo, donde queremos crecer. Para ello, a partir del mes de julio vamos a introducir una nueva SUV de tres filas de asientos, que va a ser el modelo icónico flagship de la marca; además, de nuestra primera SUV híbrida no enchufable , con lo cual vamos a tener dos lanzamientos en este segmento”, remarcó.

Actualmente, Peugeot cuenta con los modelos 2008 y el 3008 en la categoría de SUV.

Remodelaciones de tiendas

Con 14 tiendas a nivel nacional y un plan de aperturas que culminó el último trimestre del 2025 con la inauguración de un nuevo punto de venta en San Miguel, Peugeot no proyecta nuevas sedes en el país.

“De hecho, acabamos también de abrir salones de ventas, en Cajamarca y Tarapoto. Son dos plazas muy dirigidas a lo que es venta de pick-up y SUVs, creemos que hay potencial en estos dos mercados, lo que se suma en provincias a nuestras sedes de Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Huancayo”, añadió.

A partir de esta cobertura, la marca este año se enfocará en la renovación de sus locales existentes , considerando que su tienda de Arequipa está próxima a su completa remodelación. “En Lima vamos a remodelar dos puntos; la tienda ubicada en la intersección de las avenidas Andrés Aramburú y República de Panamá tendrá un cambio muy importante en exhibición, entre otros aspectos, porque pasaremos de 130 metros cuadrados a cerca de 230 m2. La otra ubicación que será renovada aún está por definirse”, concluyó.

El dato:

El ticket promedio de venta de vehículos pick-up de Peugeot es US$ 28,000; en SUV, de alrededor de US$ 30,000; mientras que en paneles y furgones es de aproximadamente US$ 23,000.