Hasta el primer trimestre de este año, los envíos de palta fresca habían sumado 104,365 toneladas por US$ 237 millones, un crecimiento en 27.8% en volumen y 36.6% en valor respecto a enero - marzo 2025.

Tal es así que Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) había estimado meses atrás que las exportaciones del aguacate peruano en todo el 2026 podrían llegar a las 765,000 toneladas, un crecimiento del 6% respecto al 2025. Pero, el panorama ahora se pinta distinto.

Evolución de exportaciones de palta fresca en el primer trimestre. Fuente: ComexPerú

Ajustan pronóstico a la baja

ProHass refirió recientemente que las estimaciones actuales, derivadas de factores climáticos que afectan los cultivos, apuntan a que el volumen final será muy similar al registrado en 2025 (723,000 toneladas), descartando así la proyección inicial.

Además, el gremio señaló, según Agraria, que en esta segunda mitad de la temporada se observa una desaceleración gradual del ritmo de cosecha y exportación del avocado, especialmente hacia Europa, que concentra el 65% de las exportaciones peruanas, y que se espera una disminución gradual de los embarques en las próximas semanas.

En este contexto, aunque factores climáticos ocasionan la desaceleración del ritmo de cosecha, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advierte que el fenómeno de El Niño Costero puede complicar aún más los cultivos de palta en los siguientes meses.

Senamhi advierte riesgos para el inicio de la próxima campaña de la palta 2026-2027 (Foto: Andina)

Riesgos agroclimáticos

En su nuevo pronóstico de riesgo agroclimático para la palta hasta agosto próximo, que revisó Gestión, esa entidad refiere que esa anomalía climática puede afectar el inicio de la campaña agrícola 2026-2027 en diversas regiones costeras e incluso en la zona altoandina.

En la costa norte, puntualmente en las regiones Lambayeque y La Libertad, observa que condiciones térmicas nocturnas desfavorables que ocasiona El Niño Costero puede propiciar situaciones de estrés térmico y mayor brotamiento vegetativo de plantaciones de palto Hass, lo que podría retrasar el inicio de su floración.

En la costa central y sur, indica que las temperaturas cálidas previstas podrían condicionar la producción de frutos con menor calibre en la presente campaña.

Las plagas son también un riesgo para los cultivos en esta temporada (Foto: state Penn)

Esas mismas condiciones, añade, pueden también afectar el proceso de inducción floral y la floración para la campaña agrícola 2026-27 en esas zonas, además que las plagas podrían atacar con mayor intensidad favorecidos por las condiciones cálidas.

En la sierra sur, la proyección es que las condiciones térmicas afectarían la floración, el cuajado y amarre de frutos en el inicio de la campaña agrícola 2026-27.

Esa situación, anota el Senamhi, favorecería el crecimiento de poblaciones de plagas como el trips, rañita roja, mosca blanca y queresas, además de elevarse el riesgo de estrés térmico e hídrico en las plantaciones de palto.

Al respecto, Ulises Osorio, experto en agroclimatología, indicó a Gestión que, dado que El Niño afectará la floración y crecimiento de la palta, es posible que, aun cuando se logre su cosecha, la calidad del producto también se afecte y su maduración se acelere, es decir se deteriore en el trayecto de destino a los mercados.

Ante ello, refirió que es necesario que los productores apliquen un mejor manejo nutricional, a través de trabajos de bio estimulación de su cultivo que le permita soportar el estrés y las condiciones climáticas anómalas.

Envíos con mayor valor agregado

Pese a las condiciones adversas que ahora enfrenta ese cultivo, según Promperú, el aceite de palta surge como una alternativa con potencial comercial para el Perú, ya que permite aprovechar excedentes y la fruta descartada, reducir pérdidas en campo y ampliar la oferta exportable hacia categorías de mayor precio.

Según esa entidad, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones peruanas de aceite de palta crecieron 54% en el último año, pasando de US$ 7.2 millones en el 2024, a US$ 11.1 millones el 2025.

Detalló que Europa se consolida como el principal destino de ese producto con mayor valor agregado, con Francia al frente con el 38.6% de las compras, seguida de Italia con el 24.4% y España con el 22.9%.

A diferencia de la fruta fresca, desde Promperú apuntan que el aceite ofrece una vida útil más amplia y puede ingresar a canales distintos: retail especializado, gastronomía, food service, tiendas gourmet, marcas saludables, industria cosmética y formulaciones de bienestar.