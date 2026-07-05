El Niño amenaza inicio de la próxima campaña de palta. Foto: Midagri.
El Niño amenaza inicio de la próxima campaña de palta. Foto: Midagri.
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Elías García Olano
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Los envíos al exterior de palta hass de Perú, segundo exportador de este cultivo a nivel mundial, venían creciendo a doble dígito en el primer trimestre del 2026, pero ahora se advierte un freno en su cosecha, lo que se reflejaría en su venta al exterior. Incluso informes oficiales alertan que se podría afectar el inicio de su próxima temporada de siembra 2026-2027, que arranca en agosto de este año.

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