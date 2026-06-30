La campaña peruana de exportación de palta Hass ya no crecería este año como proyectaba el sector al inicio de la temporada. La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) revisó sus estimaciones y ahora prevé que el volumen exportado cierre en niveles similares a los del 2025, dejando sin efecto la expectativa inicial de un incremento cercano al 6%.

El ajuste responde al comportamiento climático registrado en las principales zonas productoras y a la información actualizada proporcionada por las empresas exportadoras, factores que modificaron el escenario previsto durante los primeros meses de la temporada.

Actualmente, la campaña ha alcanzado aproximadamente el 60% del volumen proyectado, ingresando a su segunda mitad. En esta etapa, ProHass indicó que se observa una desaceleración gradual del ritmo de cosecha y exportación, especialmente hacia Europa.

La calidad de la palta hass es requerida por mercados de China, Corea, Japón, Países Bajos, España y Reino Unido. (Foto: Senasa)

Altas temperaturas modificaron el desarrollo de la fruta

ProHass explicó que el incremento sostenido de las temperaturas mínimas y máximas en diversos valles productores no permitió que el fruto alcanzara su crecimiento normal, acelerando la acumulación de materia seca y adelantando las ventanas de cosecha.

Como consecuencia, se observó una mayor proporción de calibres pequeños, una mayor caída de fruta en campo y un ajuste en la disponibilidad de fruta exportable durante la segunda mitad de la campaña. Según el gremio, estos factores explican la revisión de las proyecciones iniciales de exportación.

En paralelo, la información recopilada hasta el momento indica que la campaña peruana ya habría alcanzado el pico de los envíos semanales hacia Europa. En consecuencia, ProHass prevé una disminución gradual de los embarques durante las próximas semanas, contribuyendo a un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda en ese mercado.

Europa concentra alrededor del 65% de las exportaciones peruanas de palta Hass y continúa siendo el principal mercado de destino del producto.

Europa concentra el 65% de las exportaciones peruanas

Europa continúa siendo el principal destino de la palta Hass peruana y concentra aproximadamente el 65% de las exportaciones nacionales.

Estados Unidos se mantiene como el segundo mercado de destino, donde la industria continúa fortaleciendo sus programas comerciales y consolidando relaciones de largo plazo con las principales cadenas de supermercados, impulsando un crecimiento sostenido y una mayor diversificación de mercados.

ProHass indicó que continuará monitoreando la evolución de la temporada y las condiciones climáticas que podrían influir en la producción futura. Asimismo, reafirmó su compromiso de brindar información técnica y comercial oportuna para contribuir a una mejor planificación del mercado y fortalecer el posicionamiento de la palta Hass peruana en los mercados internacionales.