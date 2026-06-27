La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) proyecta que El Niño costero continuará afectando al país hasta el verano de 2027 y que mantendría una intensidad fuerte, con mayor probabilidad, hasta octubre de este año. A partir de noviembre, se espera que su magnitud disminuya.

Según el organismo, durante el siguiente verano comprendido entre los meses de diciembre y marzo de 2027, el evento climático seguirá presentándose con intensidad fuerte o moderada, por lo que se mantiene en vigencia el estado de alerta de El Niño costero.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. Es más probable que el evento se extienda hasta el próximo verano de 2027. Se proyecta con mayor probabilidad una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. pic.twitter.com/agPsyGpCF7 — ENFEN (@enfenperu) June 27, 2026

El documento señala que El Niño en la región del Pacífico ecuatorial central (Niño 3.4) comenzaría este mes y se prolongaría hasta el verano de 2027. De acuerdo con las proyecciones, alcanzaría una intensidad fuerte entre agosto de este año y febrero del próximo.

En ese contexto, para el trimestre julio-setiembre se prevé que las temperaturas del aire en toda la costa se mantengan por encima de lo normal y una mayor probabilidad de precipitaciones de normales a sobre lo normal en la costa norte, acompañadas por episodios de lluvias localizadas.

El impacto esperado en ríos y recursos pesqueros

En relación a las condiciones hidrológicas, se proyecta que los caudales de los ríos en la región hidrográfica del Pacífico permanezcan dentro de sus rangos habituales.

Respecto a los recursos pesqueros, se espera que con la intensificación de las condiciones cálidas la anchoveta continúe replegada hacia el litoral y más profunda que lo normal.

Además, se proyecta una mayor presencia de especies costeras indicadoras de aguas cálidas como samasa, ayamarca, sierra y el ingreso de túnidos y picudos, propios de aguas oceánicas.

Enfen insta a reforzar medidas de prevención

Frente a este escenario, la institución recomendó a las autoridades considerar los pronósticos meteorológicos y los escenarios de riesgo para reforzar las acciones de prevención y preparación ante la próxima temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027. También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Asimismo, se exhorta a las autoridades y ciudadanía a seguir estrictamente la información oficial emitida por el Enfen y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).