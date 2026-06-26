El retroceso glaciar viene acompañado de un aumento significativo en la superficie de lagunas de origen glaciar. Así lo revela la Colección 4 de “MapBiomas Agua Perú”, que documenta cómo la dinámica hídrica del país se ha modificado en las últimas cuatro décadas.

La superficie de agua en el país alcanzó 2.03 millones de hectáreas en 2025, más de 125 mil hectáreas por encima del año anterior, detalló el estudio.

Uno de los hallazgos más relevantes es el crecimiento sostenido de las lagunas de origen glaciar. Entre 1985 y 2025, su superficie pasó de 2,450 a 3,740 hectáreas, lo que representa un incremento del 52% respecto al inicio de la serie histórica.

“La evidencia satelital confirma que los cambios globales ya están transformando nuestras fuentes de agua. Estamos frente a una pérdida de glaciares sin precedentes y a una nueva geografía del agua que exige fortalecer la gestión del recurso hídrico y planificar con base en evidencia científica”, afirmó Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC).

Actualmente, Áncash concentra la mayor superficie de lagunas glaciares del país, con 1,227 hectáreas. Sin embargo, Cusco registra una transformación más acelerada, al haber duplicado su superficie desde el año 2,000. Estas cifras reflejan nuevas dinámicas en la disponibilidad y gestión del agua en los Andes.

Un periodo de 41 años

La serie histórica analizada abarca un periodo de 41 años y revela tendencias y extremos significativos, tal como el año 2024, el más seco en la Amazonía peruana, que presenta una superficie de agua 6.5% por debajo del promedio histórico. En el mes de octubre de dicho año se registró el nivel de agua más bajo de las últimas cuatro décadas.

El análisis distingue dos tipos de agua: la permanente, que se mantiene durante todo el año, y la intermitente, que aparece y desaparece en función de las lluvias. La tendencia es preocupante: con la disminución de las aguas permanentes y el crecimiento de las aguas intermitentes. En 1985, la diferencia entre el mes más lluvioso y el más seco del año era de 105 mil hectáreas de agua. Para el 2025, esa brecha se multiplicó, alcanzando las 350 mil hectáreas —un incremento que evidencia cómo el cambio climático está intensificando los ciclos del agua en la región.

“El agua y su dinámica hidrológica actual difiere significativamente de las registradas hace algunas décadas debido a los impactos del cambio climático. Estas alteraciones sólo pueden identificarse mediante el monitoreo constante y el análisis de series de datos de largo plazo; herramientas esenciales para sustentar la toma de decisiones en la gestión del agua y nuestro futuro”, sostuvo Pedro Rau, representante de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

Estudio de MapBiomas Agua señaló que en cuatro décadas, la superficie de lagunas glaciares aumentó 52%, alcanzando las 3.7 mil hectáreas. Foto: MapaBiomas Agua Perú

Nieve máxima estimada: una nueva variable en la investigación

Por primera vez, la iniciativa MapBiomas Agua Perú incorpora un indicador de nieve máxima estimada, lo que amplía significativamente la información disponible sobre las reservas hídricas de montaña.

Los resultados evidencian una alta variabilidad en la cobertura nival persistente a lo largo del tiempo. El año con mayor extensión de nieve registrada fue 2018, con 357 mil hectáreas, mientras que 2024 presentó la menor cobertura de toda la serie histórica, con apenas 189 mil hectáreas.

Durante la presentación participaron representantes de Aquafondo, Senamhi, Inaigem, el Instituto de Montaña y Mongabay Latam, quienes coincidieron en la importancia de traducir la evidencia científica en políticas públicas y acciones concretas.