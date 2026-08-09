HP reforzará su portafolio de computadoras con inteligencia artificial para atender la creciente demanda de empresas que buscan mejorar su productividad y optimizar el trabajo híbrido. Foto: HP
HP reforzará su portafolio de computadoras con inteligencia artificial para atender la creciente demanda de empresas que buscan mejorar su productividad y optimizar el trabajo híbrido. Foto: HP
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El avance de la inteligencia artificial está transformando las preferencias de los consumidores y empresas al momento de renovar sus equipos tecnológicos. Hoy, la demanda ya no solo se centra en computadoras, laptops o impresoras, sino en dispositivos con capacidades de IA que mejoren la productividad y la experiencia de uso. En este contexto, HP, que concentra el 29.9% del mercado peruano de computadoras (laptops y desktop) en 2025, prepara una serie de innovaciones para fortalecer su posición en el país. ¿Cuáles son sus planes para el mercado peruano?

TE PUEDE INTERESAR

La batalla de las marcas: HP y Lenovo en el top de computadoras en Perú
Microsoft presenta computadoras y tabletas que funcionan con IA
Walmart: los artículos de remate, desde televisores hasta computadoras, por cierre de tienda en Ohio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.