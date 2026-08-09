En conversación con Gestión, Cecilia Bejarano, directora general de HP para Perú y Bolivia, destacó que la compañía cerró con resultados positivos el primer semestre de su año fiscal —que va de noviembre a octubre—, tras la revisión de desempeño realizada junto con la dirección regional para Latinoamérica. “ En el primer semestre hemos crecido 17% en valor como subsidiaria . Ha sido un muy buen resultado”, argumentó.

La ejecutiva precisó que este desempeño se suma al crecimiento de 14% registrado el año pasado, por lo que la empresa acumula dos años consecutivos de expansión a doble dígito. “Las expectativas son altas para el segundo semestre también”, añadió. Si bien las cifras corresponden a las operaciones de Perú y Bolivia, Bejarano remarcó que entre el 90% y el 95% de los resultados provienen del mercado peruano, que hoy concentra el mayor dinamismo de la subsidiaria.

Este desempeño, mencionó Bejarano, estuvo impulsado principalmente por el negocio de cómputo, tanto para el segmento de consumo como el corporativo, además del crecimiento de HP Solutions, unidad que al portafolio de servicios, software y herramientas tecnológicas de HP orientadas a la optimización de negocios

“La parte de cómputo, tanto de hogar como de empresas, ha tenido un muy buen crecimiento. Además, HP Solutions es una vertical en la que estamos poniendo mucho foco y también viene registrando un avance acelerado”, arguyó.

En cuanto al mercado, la ejecutiva precisó que la demanda muestra un cambio hacia equipos de mayor valor y con capacidades de IA . Entre enero y mayo, el mercado peruano de computadoras creció 5% en unidades, mientras que el valor de las ventas aumentó 24%, reflejando una preferencia por equipos con mejores configuraciones. “Los clientes están buscando dispositivos mejor configurados, con procesadores de inteligencia artificial (NPU), porque quieren equipos que se mantengan vigentes frente al rápido avance de la IA”, sostuvo.

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En ese contexto, destacó que HP concentró el 40% de las importaciones de computadoras para negocios durante los primeros cinco meses del año , desempeño que atribuyó a la mayor demanda de soluciones empresariales. Con estos resultados, la compañía espera cerrar el año fiscal con un crecimiento de doble dígito “Estamos haciendo un plan de negocio para tratar de alcanzar un crecimiento de 20% en todo el año. Tenemos muchas categorías con un fuerte potencial, desde cómputo empresarial hasta impresión y soluciones de colaboración”, indicó.

Durante el primer semestre, HP lanzó en Perú la HyperX OMEN 15 y la HP OmniBook Flip, como parte de la renovación de su portafolio para consumidores. Foto: HP

¿Cuáles son los ejes para el segundo semestre?

De cara al segundo semestre, Bejarano afirmó que en computadoras para empresas, HP busca responder a la creciente necesidad de productividad y trabajo híbrido mediante equipos con IA integrada y herramientas de administración remota que permitan anticipar fallas y reducir interrupciones.

“La IA viene para reemplazar tareas operativas y dar más tiempo a las personas para actividades de mayor valor. Por eso estamos impulsando equipos con inteligencia artificial local, que procesan la información de forma más rápida y segura, sin depender de la nube”, señaló.

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Otro foco será Poly, la marca de audio y video que HP adquirió en 2022, con la que busca atender la creciente demanda por soluciones para videoconferencias y espacios híbridos de trabajo. “Queremos que las reuniones sean una experiencia sin fricciones, como si todos estuvieran en la misma sala. Para eso utilizamos inteligencia artificial en cámaras y sistemas de audio que mejoran la colaboración”, relató.

En el segmento de consumo, HP continúa reforzando su portafolio con equipos orientados a distintos perfiles de usuarios. Como parte de esa estrategia, durante el primer semestre lanzó en el mercado peruano la HyperX OMEN 15, la primera laptop de la marca HyperX disponible en el país, dirigida a la comunidad gamer. Asimismo, presentó la HP OmniBook Flip Deep Espresso Edition, un equipo con capacidades de IA, con el que busca atraer a usuarios que priorizan tanto el rendimiento como la experiencia de uso.

En impresión, si bien HP mantiene el liderazgo en impresoras láser con una participación de mercado de 45%, la prioridad será fortalecer su presencia en la categoría de impresoras de tanque de tinta. “ Hoy tenemos el 21% de participación en impresoras de tanque de tinta y nuestro objetivo es cerrar el año con el 30% ”, dijo.

Para ello, la compañía reforzará las campañas dirigidas al consumidor, impulsará las reseñas de usuarios y fortalecerá su estrategia omnicanal. “Estamos haciendo mucha comunicación con el cliente final para mostrar el potencial de nuestras impresoras de tanque de tinta. Además, trabajamos todo el recorrido del cliente, desde la búsqueda de información hasta la compra, apoyándonos en voceros, reseñas de usuarios y nuestros canales de distribución“, acotó.

En paralelo, HP continuará renovando su portafolio de cómputo. “Constantemente vamos refrescando la tecnología. Todos los trimestres estamos lanzando nuevos productos”, argumentó. Como parte de esa estrategia, la compañía presentó recientemente la HP EliteBook, una nueva categoría de laptops orientada a profesionales que requieren portabilidad y alto desempeño para ejecutar aplicaciones de IA. Además, para septiembre prevé renovar tres familias de impresoras dirigidas al segmento empresarial .

Respecto a Poly (su unidad de audio y video), la ejecutiva señaló que el crecimiento estará impulsado por la demanda de soluciones para trabajo híbrido. “Hemos renovado 300 salas en una universidad peruana y vemos mucho potencial en educación, minería y finanzas. Hoy cualquier organización necesita espacios de colaboración híbrida y ahí las soluciones de video y audio cobran una importancia cada vez mayor”, comentó.

HP buscará elevar del 21% al 30% su participación en el mercado de impresoras de tanque de tinta mediante una estrategia omnicanal y nuevos lanzamientos. Foto: HP

Claves

Socios de negocio; Más del 95% de las operaciones comerciales de HP se realizan a través de canales de distribución. “ HP es una empresa de canales. Tenemos menos del 5% de operaciones directas y nuestra estrategia siempre ha sido trabajar con socios de negocio que lleven nuestra propuesta de valor a todo el Perú “, afirmó.

Más del 95% de las operaciones comerciales de HP se realizan a través de canales de distribución. “ “, afirmó. Segmentación: La red comercial se adapta a cada mercado: distribuidores especializados para clientes corporativos, canales comerciales para empresas medianas y, en consumo, una combinación equilibrada entre retail y canal tradicional.