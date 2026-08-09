Mayra Figueroa fue directora general de Formalización Minera del Minem. (Foto: GEC)
Mayra Figueroa fue directora general de Formalización Minera del Minem. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo de Perú designó a Mayra Figueroa Valderrama, mediante la resolución suprema Nº 035-2026-EM, como la nueva viceministra de Minas, puesto considerado de confianza.

El sector, como se recuerda, enfrenta el desafío de acelerar inversiones y destrabar proyectos, así como poner sobre la mesa, finalmente, la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), entre otros.

Perfil de Mayra Figueroa

En la resolución, refrendada por Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, y firmada por Keiko Fujimori, presidenta del Perú, se detalla que la persona que asuma el puesto debe “formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en materia de minería, de conformidad con la respectiva política nacional”.

En ese sentido, Figueroa cuenta con experiencia: es abogada por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y registra una maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School.

Además, ya había asumido el viceministerio por un lapso breve: de abril a junio de 2026.

Previamente, se desempeñó como directora de Sostenibilidad y Articulación Minera del Minem entre 2025 y abril de 2026. Ahí lideró iniciativas como el “Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible”.

También fue directora general de Formalización Minera (2024-2025). En este periodo, participó en la socialización de propuestas normativas destinadas a transformar centros mineros informales en unidades productivas sostenibles.

¿Qué recibe la nueva viceministra?

La minería ilegal en el Perú aparece como uno de los frentes más urgentes para todos los integrantes del nuevo ministerio. La discusión, vale mencionar, ya no es solo cómo formalizar a los pequeños productores, sino cómo controlar las cadenas que permiten que el mineral de origen ilegal ingrese al circuito económico.

Asimismo, indicó que habrá un trabajo con respecto a las plantas procesadoras, de la mano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y la Policía Nacional del Perú.

Quedan en la agenda también temas como el destrabe de proyectos mineros, sobre todo en la parte ambiental y en los incentivos tributarios. El desafío, por tanto, es que lo ministerios trabajen en conjunto.

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