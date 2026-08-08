El Ministerio de Energía y Minas (Minem) adelantó que se sacarán normas orientadas a frenar la especulación de precios de combustibles.

Se gestionará la emisión de dispositivos normativos para enfrentar casos de acaparamiento y especulación de precios, lo que incluirá el establecimiento de medidas de transparencia de precios e inventarios en toda la cadena logística de comercialización, dijo el titular del Minem, Guillermo Shinno Huamaní.

A través de la cuenta X del Minem se informó este sábado que Shinno se reunió con el diputado Oswar Elbis Cahuaza Mitivire, con quien abordó los mecanismos y propuestas que permitirán incrementar los stocks de combustible en la región Ucayali, para asegurar el suministro energético y evitar riesgos de desabastecimiento.

Guillermo Shinno Huamaní, titular del Minem. Foto Gob

Actividades mineras

Como parte de los encuentros que tiene con las nuevas autoridades, el ministro Shinno también se reunió con el senador por Arequipa, Juver Flores Suárez, para dialogar sobre el estado del proceso de formalización de actividades mineras a pequeña escala, y la importancia de agilizar mecanismos para apoyar a los pequeños mineros y mineros artesanales que demuestran voluntad de realizar operaciones con adecuados estándares sociales, laborales y ambientales.

El titular de la cartera de Energía y Minas ratificó que su gestión priorizará el fortalecimiento de la predictibilidad para dinamizar la viabilidad de más iniciativas de inversión.

“Y a quienes están en el camino de la formalización los vamos a seguir apoyando para que continúen con sus procesos”, subrayó.