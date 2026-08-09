Las universidades públicas en Perú tienen distintos retos y uno de ellos es el nivel de ejecución de los recursos públicos que se les asigna para proyectos. Al menos así lo refleja la data consultada por Gestión.

Solo este año, el presupuesto para sus obras, en conjunto, asciende a S/ 1,188 millones. De este monto, las 54 universidades estatales del país han ejecutado el 35.4%, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (al 07 de agosto). Esto significa que, para los próximos 5 meses, aún queda pendiente S/ 766.9 millones.

Sin embargo, si se mantiene la tendencia de los últimos años, no se lograría devengar la totalidad de los recursos. En el último quinquenio (2021 - 2025), estas entidades educativas han invertido alrededor del 70% de sus recursos, en promedio.

Aunque este indicador no refleja la calidad de la educación superior o de los proyectos, sirve como un primer acercamiento a la dinámica de estas instituciones, sobre todo cuando ya la Contraloría General de la República en los últimos años ha alertado sobre ambientes en mal estado y la propia Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó en su momento licenciamientos porque, en parte, no se podía acreditar las condiciones básicas de calidad.

Hay que agregar que antes del 2025 eran 52 universidades y hoy son 54.

Universidades públicas, presupuesto para proyectos. Fuente: Transparencia Económica del MEF, al 08 de agosto

Lista de las universidades según su ejecución

Son 5 las que cuentan con más de S/ 50 millones para sus proyectos: Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, UN Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, UN Jorge Basadre Grohmann, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

De esta corta lista, la que registra un mayor avance es la UN Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas: de los S/ 87.8 millones para sus obras, ya ejecutó más de la mitad (53.1%) a los primeros días de agosto.

Por su parte, la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, UNMSM y UNALM, que cuentan con S/ 99.1 millones, S/ 67 millones y S/ 54.3 millones, respectivamente, solo han ejecutado alrededor de la cuarta parte de estos montos. En tanto, la UN Jorge Basadre Grohmann es la más relegada: de los S/ 73.2 millones asignados para sus proyectos, al 07 de agosto registra un avance de solo 8.2%.

De hecho, si ampliamos la lista y no solo revisamos las que cuentan con más recursos, de las 54 universidades registradas en el 2026, 15 alcanzaron un avance menor al 20% al octavo mes del año (dos de estas registraron S/ 0 invertidos).

Universidades públicas - presupuesto para proyectos (Se consideró a las que ejecutaron menos de 20% a la fecha) PIM* (S/) Devengado (S/) Avance % U.N. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 13,247,524 2,494,875 18.8 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 44,513,482 8,329,522 18.7 U.N. DE TUMBES 10,573,954 1,805,644 17.1 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 23,739,572 3,900,962 16.4 U.N. AGRARIA DE LA SELVA 36,221,938 5,877,866 16.2 U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 8,930,756 1,406,885 15.8 U. N. DE MÚSICA 6,608,027 878,649 13.3 U.N. FEDERICO VILLARREAL 1,094,714 138,800 12.7 U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 6,596,462 819,480 12.4 U.N. DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO 532,895 65,000 12.2 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 73,232,787 6,030,139 8.2 U.N. DE CAÑETE 9,894,833 197,128 2.0 U.N. TECNOLÓGICA DE FRONTERA SAN IGNACIO DE LOYOLA 4,370,292 25,000 0.6 U.N. FRONTERIZA AUTÓNOMA DE YUNGUYO 57,380 0 0.0 U.N. DANIEL ALOMIA ROBLES 2,454 0 0.0 (*) Presupuesto Institucional Modificado Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (al 08 de agosto 2026)

En el otro extremo, son 13 universidades alcanzan un avance que supera el 50%:

Universidad Nacional Hermilio Valdizán Universidad Nacional Autónoma de Chota Universidad Nacional del Callao Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas Universidad Nacional de Cajamarca Universidad Nacional de Ucayali Universidad Nacional de Piura Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Universidad Nacional del Altiplano Universidad Nacional de Juliaca Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur Universidad Nacional de Jaén Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Son 5 las que cuentan con más de S/ 50 millones para sus proyectos. (Foto: Andina)

Tres proyectos con mayor presupuesto

Para aterrizar las cifras, vale la pena revisar algunos de los proyectos. Por ejemplo, el que tiene el mayor presupuesto asignado este año es el mejoramiento y ampliación del servicio de pregrado en educación superior universitaria en las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Auditoría Empresarial y del Sector Público, Gestión Tributaria, y Presupuesto y Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM. Sin embargo, de los S/ 30.2 millones, ha invertido solo 23.8% en lo que va del año.

Un segundo proyecto que se destaca es de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Para la creación del servicio de educación superior universitario y administrativo se ha asignado S/ 22.6 millones, pero el avance aún es de 30% a 5 meses de culminar el año.

Un tercer proyecto es el mejoramiento del servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, filial Canchis de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En este caso la preocupación es mayor pues de S/ 17.5 millones asignados, el avance es solo 0.1%, es decir, solo S/ 10,990.