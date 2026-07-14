La matrícula de estudiantes mayores de 24 años creció 66.8% en los últimos cinco años, convirtiéndose en uno de los principales motores de expansión de las universidades privadas. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Un segmento que viene abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para las universidades privadas en el Perú es el de los estudiantes mayores de 24 años. De acuerdo con el último estudio de Apoyo Consultoría, la matrícula de este grupo en universidades privadas registró un crecimiento superior al 60% en los últimos cinco años. ¿Qué explica este avance y está impulsando la llegada de nuevas propuestas académicas al país?

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