En los últimos años, Coursera incrementó de forma sostenida su volumen de contenidos y hoy supera los 12,000 cursos disponibles en la plataforma. (Foto: iStock)
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Dax Canchari Reyes
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La plataforma global de educación en línea, Coursera, continúa expandiendo su presencia en América Latina impulsada por la creciente demanda de formación digital especializada. La empresa proyectó que su base global de usuarios crecerá entre 18% y 20% hacia el 2026, apalancada en la expansión de su portafolio de cursos y el mayor interés por contenidos de inteligencia artificial. ¿Hacia donde va la demanda de los peruanos?

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