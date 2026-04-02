El avance refleja una expansión sostenida frente a años previos. Según explicó Dorota Zawistowska Ford, Head of Coursera Enterprise para América Latina, el crecimiento de la plataforma ha sido consistente en los últimos años: “En 2021 teníamos 90 millones de admises, hoy día estamos en 191 millones”, señaló en entrevista con Gestión.

Este desempeño se traduce en un uso intensivo de la plataforma, que acumula casi 400 millones de entrenamientos en cursos, asociados a la actividad anual de sus cerca de 190 millones de aprendices a nivel global.

Dorota Zawistowska Ford, Head of Coursera Enterprise LATAM.

Inteligencia artificial impulsa la demanda de Coursera

Este crecimiento ha ido acompañado de una aceleración en la producción académica. En los últimos años, Coursera incrementó de forma sostenida su volumen de contenidos y hoy supera los 12,000 cursos disponibles en la plataforma y la idea es, eventualmente, producir el doble de los años anteriores.

Uno de los principales motores de esta expansión es la inteligencia artificial (IA). La demanda por este tipo de contenidos se ha intensificado de forma significativa entre 2024 y 2025, tanto por parte de aprendices individuales como de usuarios vinculados a universidades, empresas y gobiernos que acceden a la plataforma mediante acuerdos institucionales.

“La velocidad de inscripción en cursos de IA pasó de ocho a 13 personas por minuto”, ilustró Dorota Zawistowska.

Los cursos de inteligencia artificial generativa y analítica de datos concentran la mayor demanda.

En el mercado peruano, esta tendencia se traduce en una alta demanda por cursos de IA generativa, analítica de datos y automatización. Entre los contenidos con mayor número de inscritos figuran Foundations of Project Management – Google, Introduction to AI – Google e Introduction to Generative AI – Español – Google Cloud. A estos se suman Introduction to Data Analytics – Meta y una serie de programas desarrollados por IBM, como Generative AI: Prompt Engineering Basics, Generative AI: Introduction and Applications, Introduction to Artificial Intelligence (AI) y Generative AI: Foundation Models and Platforms. También destaca Generative AI for Everyone – DeepLearning.AI, así como el curso universitario Inteligencia Artificial (IA): Interacciones y prompts – Universidad de Palermo, enfocado en la aplicación práctica de la IA en entornos profesionales.

El perfil de los peruanos que llevan cursos

Más allá de la inteligencia artificial, Coursera también registra en Perú una alta demanda por cursos vinculados a la digitalización y la gestión. Entre los más tomados figuran Foundations of Digital Marketing and E-commerce – Google, Foundations: Data, Data, Everywhere – Google, Foundations of User Experience (UX) Design – Google y Technical Support Fundamentals – Google, contenidos alineados con perfiles orientados a gestión de proyectos, marketing digital, análisis de datos, experiencia de usuario y soporte técnico.

A nivel local, la compañía registra cerca de 2 millones de usuarios, con un crecimiento anual de 13%. La edad promedio de los aprendices es de 33 años, el 44% son mujeres y alrededor del 32% consume contenido como parte de su formación académica formal, lo que refuerza el peso de las alianzas con instituciones educativas.

Finalmente, la plataforma observa un mayor interés por contenidos de nivel intermedio y avanzado dirigidos a ejecutivos y equipos directivos, especialmente en habilidades blandas, liderazgo y resiliencia.