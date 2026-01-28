En el Perú, miles de jóvenes terminan el colegio con ganas de salir adelante, pero sin acceso inmediato a estudios superiores ni oportunidades laborales formales.

Frente a ello, la Fundación Romero lanzó Academia de Oficios, un programa que ofrece 800,000 becas gratuitas para capacitarse en puestos que las empresas buscan hoy en día.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, está dirigida a jóvenes recién egresados de secundaria y estudiantes de 4.° y 5.°, que quieran dar su primer paso hacia el empleo formal, sin necesidad de invertir dinero.

¿Qué ofrece Academia de Oficios?

Los cursos están pensados para aprender habilidades prácticas y aplicables desde el primer día, en áreas con alta demanda laboral como:

-Atención al cliente y ventas

-Asistencia administrativa y comercial

-Operaciones básicas y control de inventarios

-Servicios y hotelería

Todas las capacitaciones son 100% virtuales, lo que permite estudiar desde cualquier región del país, y cuentan con certificación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Además de conocimientos técnicos, los cursos buscan fortalecer las competencias que hoy valoran las empresas: comunicación efectiva, responsabilidad, vocación de servicio y capacidad de aprendizaje.

Una oportunidad real para empezar a trabajar

Actualmente, más del 80% de jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad y muchos aceptan empleos que no se alinean con sus intereses por falta de opciones.

Academia de Oficios busca cambiar esta realidad ofreciendo una ruta gratuita y concreta para mejorar el perfil laboral y aumentar las posibilidades de acceder a un trabajo formal, destacó la Fundación Romero.

¿Cómo acceder a los cursos?

-Ingresa a www.becasgruporomero.pe

-Elige la opción “Academia de Oficios”

-Regístrate y empieza a capacitarte gratis en los cursos de tu preferencia. Las inscripciones ya están abiertas a nivel nacional.