Se realizó encuesta a 379 universitarios de Lima con entrevistas en profundidad y Focus Group. Foto: Andina/ referencial.
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los estudios universitarios son una inversión a futuro que puede truncarse por problemas económicos, muchas veces derivados de eventos traumáticos, pero, más allá de la percepción, ¿cuál es la situación real de los jóvenes peruanos según la academia?

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