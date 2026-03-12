El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, informó que el próximo 6 de abril se iniciará la postulación al segundo momento de Beca 18-2026, proceso dirigido a los preseleccionados que no participaron en la primera etapa o que postularon pero no obtuvieron una vacante.
Para continuar en competencia, los postulantes deberán haber ingresado previamente a una institución de educación superior elegible, por lo que el programa difundió el calendario de los próximos exámenes de admisión en diversas universidades del país.
LEA TAMBIÉN: Beca para estudios posgrado en Corea: ¿Cómo y hasta cuándo postular?
Actualmente, la convocatoria contempla 257 instituciones elegibles, entre ellas 95 universidades, 107 institutos y 55 escuelas de educación superior. Esta lista podría ampliarse hasta el 5 de abril, fecha límite para que nuevas casas de estudio se incorporen al proceso.
El titular del Minedu, Erfurt Castillo, recordó que en la actual convocatoria al menos el 30% de las vacantes se destinará a ingresantes de universidades públicas. En el caso de las universidades privadas, se priorizará a quienes accedan a carreras con mayor demanda laboral, de acuerdo con la Encuesta de Demanda Ocupacional.
LEA TAMBIÉN: China ofrece becas para intercambios académicos, maestrías y doctorados
Fechas de los exámenes de admisión
Las primeras evaluaciones se realizarán este domingo 15 de marzo en la Universidad para el Desarrollo Andino y en la Universidad Privada Antenor Orrego, donde las inscripciones aún se encuentran abiertas.
El 21 de marzo, la Universidad Nacional de Moquegua tomará el examen de admisión para postulantes a la carrera de Medicina.
Para el 22 de marzo se han programado evaluaciones en varias universidades públicas, entre ellas:
- Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua
- Universidad Nacional de Huancavelica
- Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
- Universidad Nacional de Juliaca
- Universidad Nacional de Tumbes
- Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa
- Universidad Intercultural de la Amazonía
Ese mismo día, la Universidad Nacional de Moquegua también realizará un examen de admisión para postulantes a carreras de Ingeniería y Ciencias Sociales.
LEA TAMBIÉN: Beca 18 - 2026: ¿Cuándo se conocerá quiénes son los preseleccionados?
El 29 de marzo se desarrollarán los procesos de admisión en la Universidad Nacional del Santa, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y la Universidad Nacional de Piura.
Finalmente, el 5 de abril se realizarán exámenes en la Universidad Nacional de Huanta y la Universidad Nacional de Cajamarca.
Los interesados pueden revisar la lista actualizada de instituciones elegibles en la web de Pronabec o solicitar información a través de sus redes sociales y canales oficiales de atención.