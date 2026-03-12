El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, informó que el próximo 6 de abril se iniciará la postulación al segundo momento de Beca 18-2026, proceso dirigido a los preseleccionados que no participaron en la primera etapa o que postularon pero no obtuvieron una vacante.

Para continuar en competencia, los postulantes deberán haber ingresado previamente a una institución de educación superior elegible, por lo que el programa difundió el calendario de los próximos exámenes de admisión en diversas universidades del país.

Actualmente, la convocatoria contempla 257 instituciones elegibles, entre ellas 95 universidades, 107 institutos y 55 escuelas de educación superior. Esta lista podría ampliarse hasta el 5 de abril, fecha límite para que nuevas casas de estudio se incorporen al proceso.

El titular del Minedu, Erfurt Castillo, recordó que en la actual convocatoria al menos el 30% de las vacantes se destinará a ingresantes de universidades públicas. En el caso de las universidades privadas, se priorizará a quienes accedan a carreras con mayor demanda laboral, de acuerdo con la Encuesta de Demanda Ocupacional.

Fechas de los exámenes de admisión

Las primeras evaluaciones se realizarán este domingo 15 de marzo en la Universidad para el Desarrollo Andino y en la Universidad Privada Antenor Orrego, donde las inscripciones aún se encuentran abiertas.

El 21 de marzo, la Universidad Nacional de Moquegua tomará el examen de admisión para postulantes a la carrera de Medicina.

Para el 22 de marzo se han programado evaluaciones en varias universidades públicas, entre ellas:

Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua

Universidad Nacional de Huancavelica

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Universidad Nacional de Juliaca

Universidad Nacional de Tumbes

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa

Universidad Intercultural de la Amazonía

Ese mismo día, la Universidad Nacional de Moquegua también realizará un examen de admisión para postulantes a carreras de Ingeniería y Ciencias Sociales.

El 29 de marzo se desarrollarán los procesos de admisión en la Universidad Nacional del Santa, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y la Universidad Nacional de Piura.

Finalmente, el 5 de abril se realizarán exámenes en la Universidad Nacional de Huanta y la Universidad Nacional de Cajamarca.

Los interesados pueden revisar la lista actualizada de instituciones elegibles en la web de Pronabec o solicitar información a través de sus redes sociales y canales oficiales de atención.