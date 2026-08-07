El Gobierno de Perú recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar un grupo de leyes aprobadas por el Congreso de la República anterior que generan fuertes presiones sobre las cuentas públicas, así lo informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba.

“[...] El TC ha corregido un error y ha vuelto a prohibir la iniciativa de gasto del Congreso. Pero, aún hay algunas normas sobrevivientes del pasado reciente que tienen efectos fiscales perniciosos. Si no hacemos nada con, por lo menos, cuatro normas aprobadas, que no fueron observadas por el MEF en su momento, el déficit fiscal puede subir a 3% [del PBI], no solamente un año, sino los próximos cinco años. Además, la deuda pública podría elevarse a 35% de PBI”, comentó durante su primera conferencia de prensa.

Déficit fiscal, % del PBI, a junio. Fuente: BCRP

El ministro del Gobierno de Keiko Fujimori indicó que se espera que el tribunal pueda evaluar esas normas que han violado la Constitución, lo que permitiría que el Gobierno tenga un mejor manejo de las cuentas fiscales.

“Eso [que se dispare el déficit fiscal y la deuda pública] no va a ocurrir. Vamos a hacer nuestros mejores oficios para que el TC, así como ha fallado correctamente [al limitar] la iniciativa de gasto, también pueda -con las mismas razones- evaluar las normas que han violado la Constitución”, anotó.

Aunque no detalló cuáles serán las cuatro leyes que serán llevadas al TC, Cuba adelantó que se incluirán aquellas que tienen un mayor peso en las finanzas del país. “Las normas principales que vamos a elevar son las que tienen ‘más ceros’ [en su costo]”, dijo el ministro al ser consultado por Gestión.

Cabe mencionar que, hace unos meses, el Consejo Fiscal proyectó que, en conjunto, las medidas de gasto aprobadas por el Congreso este año ascendían al menos a S/ 11,400 millones anuales.

Elmer Cuba, ministro del MEF, en conferencia de prensa 07.08.2026. Foto: Whitney Miñán, solo para Gestión

¿Cuáles son las leyes de mayor costo identificadas por el Consejo Fiscal?

Como se mencionó, el ministro prefirió no adelantar cuáles serían las leyes. Aún así, Gestión hace un repaso de las más costosas que podrían estar en la lista del MEF.

En marzo último, el Consejo Fiscal informó que había identificado varías iniciativas aprobadas por el Congreso que implican impactos fiscales elevados. Recordó que, durante el primer tramo del 2026, el Legislativo había aprobado 11 leyes y avanzado con autógrafas que generaban nuevas obligaciones permanentes de gasto para el Estado.

Una de ellas es la Ley 32581, aprobada por insistencia que nivela las pensiones de los maestros jubilados y cesantes con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la carrera pública magisterial, es decir, a S/ 3,300. El Consejo Fiscal estimó que esta medida tendría un costo de al menos S/ 8,000 millones anuales.

También está la Ley 32561, que modifica el régimen pensionario militar y policial regulado por el Decreto Legislativo 1133. El CF estimó que el costo total de los cambios ascendería a aproximadamente S/ 14,800 millones en valor presente, considerando a los actuales afiliados. De ese monto, S/1,900 millones corresponderían al mayor aporte del Estado y S/12,900 millones al financiamiento de mayores prestaciones pensionarias.

Otra es la Ley 32563, que otorga mayores beneficios laborales a los trabajadores públicos bajo el régimen CAS, incluyendo gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El CF estimó inicialmente un costo anual de alrededor de S/ 3,000 millones para el Estado.

Además están la norma que dispone el nombramiento de personal CAS-Covid del Minsa, EsSalud y gobiernos regionales, con un costo estimado de S/ 944 millones; una bonificación para veteranos, por S/ 122 millones; una bonificación por desempeño de cargo para personal 276 de educación, por S/ 122 millones; y la norma que permite pasar personal CAS-Covid a CAS regular, con un costo estimado de S/ 20 millones.

MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)



