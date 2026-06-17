Entre las principales preocupaciones para la meta fiscal están el gasto corriente, las leyes aprobadas por el Congreso y los riesgos asociados a Petroperú. (Imagen: Andina)
Entre las principales preocupaciones para la meta fiscal están el gasto corriente, las leyes aprobadas por el Congreso y los riesgos asociados a Petroperú. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Si bien las expectativas sobre las cuentas fiscales para el 2026 han mejorado respecto a las observadas hace año, un reciente reporte del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido en exclusiva con Gestión, proyecta que el Perú podría incumplir sus reglas durante los próximos años si el nuevo Gobierno no apuesta por cambios estructurales.

TE PUEDE INTERESAR

La farra fiscal y la tentación de los impuestos
MEF: “No existe ninguna condición económica o fiscal para elevar el ISC”
Un acuerdo por la estabilidad monetaria y la sostenibilidad fiscal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.