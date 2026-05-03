Pese a que se adoptaron medidas para contener el gasto público, el consejo considera que estas resultaron insuficientes para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales. (Imagen: Andina).
Pese a que se adoptaron medidas para contener el gasto público, el consejo considera que estas resultaron insuficientes para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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En entrevista con RPP, Segura manifestó que los partidos políticos que disputarán la segunda vuelta en estas elecciones generales 2026 deben ser conscientes que, por las limitaciones que generan estas normativas, sus propuestas podrían quedarse cortas de presupuesto.

“Es importante que, respecto a lo que se ofrezca en segunda vuelta, los votantes sean cautos porque hay una desconexión enorme entre sus planes de gobierno y la disponibilidad fiscal. Tendremos austeridad en los siguientes años”, sostuvo.

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Sobre ese punto, Segura aclaró ahora que “los tres partidos” (Fuerza Popular, Juntos Por el Perú y Renovación Popular) han permitido que el Legislativo promueva estas iniciativas sin respaldo presupuestal total.

“Los tres han votado a favor de todo esto. Entonces, (de ganar las elecciones), no van a heredar un problema, van a haber sido parte del problema generado”, reclamó.

Por ese motivo, instó a estas agrupaciones políticas a comprometerse en tomar medidas para corregir el rumbo fiscal, en caso ganen las elecciones.

“Muchas de esas iniciativas son tremendamente onerosas. Algunas con presunción de inconstitucionalidad habría que ver cómo modificarlas, llevarlas al Tribunal Constitucional o derogarlas. La bola de nieve es enorme y no hay forma de que se incorpore. Se vienen presupuestos de austeridad", advirtió Segura.

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