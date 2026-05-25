El Hospital del Niño de San Borja inicia una nueva etapa de modernización luego de que ProInversión adjudicara un proyecto orientado a mejorar infraestructura y servicios esenciales para la atención pediátrica.

El proyecto de gestión integral lo tendrá a cargo la concesionaria Proyectos de Infraestructura Sucursal del Perú, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Estándares de calidad

En detalle, con una inversión estimada de US$ 317 millones y un contrato de 17 años, el proyecto permitirá asegurar la operación continua, mantenimiento y modernización tecnológica de uno de los hospitales pediátricos más importantes de Latinoamérica.

La concesión contempla servicios “bata gris” y “bata verde”, incluyendo mantenimiento de infraestructura y equipamiento, alimentación, lavandería, limpieza, seguridad, esterilización y patología clínica, garantizando que el instituto opere con altos estándares de calidad y tecnología permanentemente actualizada.

“Cuando un niño enfrenta una enfermedad compleja, cada minuto y cada equipo médico pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta APP tiene un propósito profundamente humano asegurar que los médicos cuenten siempre con infraestructura operativa, tecnología moderna y servicios funcionando al más alto nivel para seguir salvando vidas ”, señaló Luis Del Carpio, titular de ProInversión.

Reposición en el tiempo

Uno de los aspectos más importantes del contrato es que la concesionaria será responsable de la reposición permanente del equipamiento hospitalario durante toda la vigencia de la concesión, lo cual asegura la actualización tecnológica continua y la sostenibilidad operativa en beneficio de los pacientes pediátricos.

“Además, desde la agencia se realizará la ejecución contractual de manera activa los 17 años de concesión, fortaleciendo la articulación para asegurar que el proyecto mantenga los estándares de calidad y servicio que necesitan los pacientes y sus familias”, añadió Del Carpio.

El dato:

El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es un centro de referencia nacional y latinoamericano especializado en cirugías cardiovasculares, neurocirugía, trasplantes, atención neonatal y tratamiento de quemaduras. Cuenta con 241 camas hospitalarias, 59 camas UCI y seis camas UCI neonatales.