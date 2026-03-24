Dentro de los diferentes perfiles de consumidores, el segmento infantil cada vez gana más presencia y las marcas buscan capitalizar esa oportunidad. Desde el Grupo Enjoy Perú, estiman que las familias limeñas destinan entre S/ 80 y S/ 200 por salida al entretenimiento infantil, generando así un mercado que supera los S/ 800 millones anuales, considerando parques, cines, centros de juego y actividades educativas. En ese contexto, el holding abrió en enero último el formato Go Enjoy City en Plaza San Miguel y contempla nuevas iniciativas para crecer en dicho mercado.
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