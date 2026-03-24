Luis Roldán Pereyra, gerente general de Go Enjoy City, señaló que este formato de “ciudad educativa para niños” con experiencias de profesiones y actividades viene recibiendo más de 16,000 visitantes al mes. El establecimiento tiene 18 estaciones, tres de las cuales han sido diseñadas en alianza con tres empresas (Bimbo, Gloria y San Gabriel).

Para potenciar esta oferta de entretenimiento y educación, indicó que otras cuatro empresas han confirmado su ingreso a las estaciones de experiencia. Asimismo, vienen negociando la incorporación de más marcas de los rubros de alimentos, veterinarias y consumo masivo al establecimiento de 3,000 m2.

“En abril, ya podríamos tener las 18 estaciones operando con diferentes empresas”, comentó a Gestión, tras estimar que este concepto alcanzaría su madurez rápidamente a mediados de año.

Desde el Grupo Enjoy Perú, estiman que las familias limeñas destinan entre S/ 80 y S/ 200 por salida al entretenimiento infantil. (Foto: Go Enjoy City).

Con la llegada de las nuevas marcas, el ejecutivo estimó que podrían estar acercándose a una afluencia mensual de 20,000 visitantes. En la actualidad, la asistencia se concentra los fines de semana. Para impulsar las visitas en los demás días, se apalancan de acciones promocionales.

Asimismo, vienen acercándose a empresas y escuelas para atraer demanda con propuestas corporativas.

El formato de “ciudad educativa para niños” Go Enjoy City cuenta con 18 estaciones de experiencias, tres de las cuales han sido diseñadas en alianza con empresas. (Foto: Go Enjoy City9.

Expansión: Go Enjoy City hacia provincias

En vista del breve periodo de maduración del formato de Go Enjoy City, Roldán mencionó que han validado el potencial de expandir el concepto. En ese sentido, afirmó que la oportunidad estaría en provincias, apuntando a ciudades grandes como Arequipa o Trujillo.

Sin embargo, remarcó que estas alternativas se comenzarían a desarrollar el próximo año.

En este 2026, el ejecutivo destacó que los esfuerzos se orientarán a consolidar la actual operación de Go Enjoy City en Plaza San Miguel, apuntando a campañas y activaciones en fechas claves como Día de la Madre, Día del Niño y otras.

En vista del breve periodo de maduración del formato de Go Enjoy City, la empresa ha validado el potencial de expandir el concepto a provincias. (Foto: Go Enjoy City).

CLAVES:

Inversión. Go Enjoy City demandó una inversión de S/ 4 millones.

Go Enjoy City demandó una inversión de S/ 4 millones. Targets. Formato apunta a niños de entre tres y 13 años.

Formato apunta a niños de entre tres y 13 años. Origen. Go Enjoy City es una iniciativa 100% peruana.

EL DATO

Actualmente, el Grupo Enjoy opera seis locaciones con sus conocidos formatos de parques inflables y de otras experiencias en centros comerciales. Con estos conceptos, Roldán resaltó que el holding también ha identificado la oportunidad de seguir creciendo.