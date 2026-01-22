Jean Carlo Villanueva, gerente de Marketing de Cinnabon en Perú, señaló que el 2025 concretaron la apertura de dos tiendas en Parque La Molina y el mall KM 40. De esa manera, alcanzaron las 21 ubicaciones en Lima y la expansión continuará este año, aunque de una manera más selectiva.

“Pueden ser dos o tres tiendas este año, quizás. Estamos priorizando un poco que sean tiendas en malls que ya estén en crecimiento, que ya tengan un tiempo de posicionamiento en el mercado también”, comentó a Gestión.

Sobre los plazos de apertura, refirió que la implementación de formatos de isla “on the go” (para llevar y entregas) en centros comerciales puede demandar solo un mes y medio. En ese sentido, reconoció que apuntan a tomar alguna oportunidad en este primer trimestre o en el segundo.

Por la importancia del indicador de tráfico de clientes, el ejecutivo subrayó que el despliegue comercial continuará dentro de malls, antes que tentar espacios con puerta a calle.

En la actualidad, la compañía concentra su presencia local solo en la capital; sin embargo, se mantiene evaluando posibilidades de abrir tiendas en provincias. “Este año nuevamente vamos a explorar oportunidades, de repente, en Trujillo, Cusco y Arequipa”, anotó.

La implementación de formatos de isla “on the go” de Cinnabon en centros comerciales puede demandar solo un mes y medio. (Foto: Cinnabon).

Estrategia: Cinnabon con bebida taiwanesa y cobranding

Si bien Cinnabon no resta impulso a sus productos más representativos como el Cinnabon Clásico, Villanueva indicó que siguen ampliando la propuesta para adaptarse a diferentes momentos de consumo. Así, han reforzado la categoría de bebidas con iced coffees (café helado), iced teas (té helado) y los denominados “boba refreshers” (té de burbujas).

“Es una bebida taiwanesa que se ha posicionado bastante en el mundo y acá en Perú también. Nosotros hemos hecho una versión de los iced tea boba refreshers”, indicó, tras mencionar que esta apuesta responde a una estrategia global.

Para este verano de 2026, destacó que la nueva propuesta comprende a los boba soda refreshers.

En tanto, reveló que también están evaluando algunos desarrollos de productos de cobranding en alianza con marcas como Nutella, Oreo o Nestlé. “Nos ayudaría un poquito a tener un mayor alcance de mercado”, anotó.

Agregó que anteriormente han tenido experiencias de ese tipo y ahora podrían volver a tentar esas oportunidades.

Cinnabon está evaluando algunos desarrollos de productos de cobranding en alianza con marcas como Nutella, Oreo o Nestlé. (Foto: Cinnabon).

Hacia nuevos públicos

En sus primeros años en Perú, Cinnabon tenía un público de rangos de edad de entre 25 y 40 años. Sin embargo, en periodos más recientes, la marca ha trabajado para ampliar ese radio de acción hacia más segmentos.

“Hemos ampliado ese rango. Por ejemplo, ahora muchos jóvenes van. Como hemos implementado los boba soda refresher, el público más juvenil está tomando como una opción a Cinnabon”, resaltó Villanueva.

En la actualidad, la operación de Cinnabon en Perú tiene 15 años y, en América Latina, es la tercera plaza más importante luego de México y Ecuador, superando a Chile y Colombia en número de locales.

Proyecciones

A partir de la mejora de la demanda en los últimos meses de 2025, Cinnabon cerró ese año con un crecimiento de un dígito. Dicho avance fue impulsado la una combinación de ciertos factores.

“Tuvimos la variación de algunos productos enfocados también en el consumir. Productos de temporada y estacionalidad. Hemos hecho como un estudio de mercado viendo los momentos también de consumo”, recordó Villanueva.

Para este año, considerando la coyuntura electoral, recalcó que mantienen el optimismo y apuntan a sostener el crecimiento del año pasado, apoyados por la incorporación de nuevos puntos de venta y una mayor variedad de productos.