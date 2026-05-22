Auna inició el 2026 con un mayor dinamismo en sus principales mercados de operación. La empresa peruana registró avances en ingresos, generación de caja y atención médica durante el primer trimestre del año, en un contexto marcado por una mayor demanda de servicios hospitalarios y oncológicos en la región. ¿Cuáles fueron los resultados?

En detalle, los ingresos de Auna alcanzaron los S/ 1,178 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó un crecimiento de 10% FXN y de 13% interanual sobre una base reportada.

Asimismo, el flujo de caja operativo aumentó 48% interanual, mientras que el flujo de caja libre orgánico creció 2.6 veces frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el comunicado, este desempeño estuvo respaldado por una mayor disciplina en capital de trabajo e iniciativas de financiamiento con proveedores en los tres mercados donde opera (Perú, México y Colombia).

Perú sostiene desempeño operativo

En Perú, el modelo integrado de atención médica de Auna registró un crecimiento de ingresos de 9% en moneda local, acompañado por mayores volúmenes en hospitales, servicios de emergencia y oncología.

La compañía destacó además el desempeño de Oncosalud, que continuó ampliando su base de afiliados y aseguró una póliza grupal para el Poder Judicial. La relación incorpora cerca de 20,000 vidas y contribuye a un total de 1.4 millones de afiliados.

A nivel operativo, el número de cirugías aumentó 4.4% interanual hasta 21,610 procedimientos, mientras que los días de hospitalización crecieron 2.9% y alcanzaron los 132,266 días.

Clínicas Auna / “Lima - Clínica Delgado” por Santiago Stucchi Portocarrero,

En paralelo, Auna continúa evaluando nuevas inversiones para ampliar su presencia en el mercado peruano.

En una reciente entrevista con Gestión, Vicente Checa, gerente general de Auna Perú, señaló que la compañía mantiene planes de expansión en Lima y regiones, además de reforzar especialidades como oncología, cardiología, traumatología y neurología.

El ejecutivo indicó además que el ecosistema urbano de salud de la empresa en Lima requerirá definiciones de inversión durante este año, con miras a una eventual ejecución entre 2027 y 2028.

Entre las alternativas en evaluación figuran la clínica Delgado, Oncosalud y nuevas ubicaciones fuera de los ejes tradicionales.

Oncología gana espacio en México

En México, la red de atención médica de Auna registró un crecimiento interanual de ingresos de 8% en moneda local y un aumento de 13% trimestre a trimestre en volúmenes de pacientes.

La empresa atribuyó el desempeño a iniciativas orientadas a contener costos, mejorar la experiencia de los pacientes y fortalecer las resoluciones médicas. Uno de los segmentos con mayor expansión fue oncología.

“Nuestro negocio de oncología creció 32% respecto al 4T de 2025, representando 11% de los ingresos de la red en México, frente a 4% de hace un año”, señaló Suso Zamora, presidente ejecutivo de Auna.

Auna continúa fortaleciendo sus servicios de alta complejidad y atención oncológica.

Colombia mejora mezcla de pagadores

En Colombia, los ingresos de Auna crecieron 14% en moneda local y los contratos de reparto de riesgo PGP pasaron a representar el 21% de los ingresos totales.

Además, los ingresos provenientes de pagadores intervenidos disminuyeron de 19% a 14% frente al primer trimestre de 2025, reflejando avances en la diversificación de la mezcla de pagadores.

De cara al resto del año, la compañía reafirmó su guía anual de ingresos y EBITDA ajustado, respaldada por el crecimiento operativo, la mejora del flujo de caja y el desempeño de sus operaciones regionales.