La compañía opera a nivel nacional desde su oficina en Lima. (Foto: Siemens Healthineers)
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Edgar Velito
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Siemens Healthineers, multinacional alemana de tecnología médica, detalla su estrategia de expansión en el mercado peruano de equipamiento médico, donde opera en los sectores público y privado con proyectos en curso. El proveedor global de equipos, soluciones y servicios para el cuidado de la salud, también mantiene planes de incorporación de nuevas tecnologías para este año.

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