La que era antes la división médica del gigante tecnológico alemán Siemens, hoy convertida en empresa independiente (aunque sigue siendo su accionista mayoritario) bajo el nombre Siemens Healthineers, ha venido creciendo en los últimos años en el sector salud, tanto a nivel público como privado. Este último, pese a atender solo al 5% de la población, concentra cerca del 50% del mercado.

“Estamos hablando de una inversión muy alta para atender a un porcentaje pequeño de la población. Eso nos deja el otro 50% del mercado en el sector público, como el Minsa, EsSalud y las Fuerzas Armadas, lo que evidencia el enorme espacio que aún queda por cubrir”, señaló a Gestión Lissete Mathey, Managing Director Perú at Siemens Healthineers.

Sin embargo, el crecimiento reciente ha llegado principalmente desde el sector privado. Dos ejemplos concretos: Clínica Internacional construye una nueva torre en el Rímac que incorporará equipos de última generación, y Pacífico Salud hace lo propio con otra torre en San Borja. “Son clientes nuestros. En el caso de Clínica Internacional, es el que más rápido adopta la nueva tecnología que Siemens Healthineers desarrolla”, resaltó.

Lissete Mathey, Managing Director Perú at Siemens Healthineers.

Siemens Healthineers ejecuta 20 proyectos y busca crecer en Perú

Siemens Healthineers busca ganar más terreno en un mercado donde la inversión en equipamiento médico se distribuye de manera equitativa entre los sectores público y privado. Cada segmento destina alrededor de 20 millones de euros (US$ 23.2 millones), lo que representa una participación del 50% para cada uno.

Dicho volumen de gasto abre una importante ventana de oportunidades. La compañía tiene actualmente al menos 20 proyectos en ejecución entre los sectores público y privado.

En el ámbito privado, generalmente provee únicamente el equipamiento, mientras que el cliente se encarga del resto de la implementación. En el sector público, en cambio, el alcance depende de las bases de cada contrato: en algunos casos se exige una solución “llave en mano” y, en otros, la empresa participa como integrador. Los alcances varían según cada proyecto.

“Todavía estamos ejecutando proyectos que vendimos hace dos años. Clínica Internacional es uno de ellos, aunque aún no hemos iniciado la instalación de equipos porque la torre sigue en construcción. En el sector público, por su parte, tenemos varios proyectos abiertos”, comentó.

Siemens Healthineers impulsa actualización tecnológica en sector salud

La ejecutiva detalló que operan a través de dos canales principales: los integradores, que son las empresas que diseñan y construyen los hospitales, y los consorcios. A ello se suma una tercera vía, las obras por impuestos, modalidad en la que trabajan de cerca con las empresas que acceden a ese mecanismo tributario.

“Hoy, todas las instituciones de salud cuentan con al menos un equipo de Siemens Healthineers y, de cada 10 equipos de imágenes que se venden en el mercado, al menos cinco son de nuestra marca”, afirmó.

Para alcanzar ese volumen de ventas, la compañía requiere una amplia presencia en las instituciones de salud y una alta visibilidad del mercado. “Si se compran 10 resonadores, nosotros identificamos nueve; y si se adquieren 20 tomógrafos, logramos ver 18”, explicó.

Por ello, mantiene una cobertura superior al 90% de las compras del sector. “Conocemos prácticamente todos los proyectos vinculados al mercado”, afirmó.

Esa presencia en el ecosistema de salud se refleja también en una actualización constante de su portafolio. En ese sentido, los planes apuntan a incorporar nuevas tecnologías en resonadores y tomógrafos presentadas en el RSNA, el evento de radiología más importante del mundo. “Toda la tecnología que se lanzó al mercado en noviembre del año pasado buscamos traerla al país lo más rápido posible, con el objetivo de que esté disponible este año”, adelantó.

Asimismo, pondrá un fuerte énfasis en el desarrollo de herramientas digitales para distintas instituciones de salud, un segmento en el que todavía existe un amplio espacio de crecimiento.

Siemens Healthineers tiene una sólida presencia en el negocio de diagnóstico por imágenes para el sector salud, con equipos como resonadores, tomógrafos y mamógrafos, además de soluciones digitales para la interoperabilidad.

Los retos y tendencias en el sector salud, desde la mirada de Siemens Healthineers

Según la compañía, los principales retos se concentran en el sector público, debido a que muchos hospitales tienen una infraestructura antigua y el Estado no cuenta con los recursos suficientes para modernizarlos. En ese contexto, sostiene que las concesiones podrían ser una solución clave para mejorar su estado y operatividad.

“Ese modelo ya se viene aplicando. Por ejemplo, los complejos hospitalarios Barton, en el Callao, y Kaelin, en Villa María del Triunfo, fueron concesionados. Asimismo, los nuevos hospitales de Piura y Chimbote se desarrollarán bajo el esquema de APP. Ese es un camino que el sector debe seguir explorando”, afirmó.

En el caso del sector privado, sostuvo que el equipamiento médico suele encontrarse en buenas condiciones. Si bien estos equipos tienen una vida útil de alrededor de 10 años y continúan operativos, con el tiempo pueden quedar obsoletos al no incorporar, por ejemplo, herramientas de Inteligencia Artificial (IA). En ese contexto, muchas instituciones optan por realizar actualizaciones o “upgrades” que les permiten mantener la tecnología al día.

“Todas las clínicas están apuntando a contar con equipos más actualizados, con herramientas de IA, mayor productividad, más confort para el paciente, exámenes más rápidos y un flujo de trabajo más eficiente”, afirmó.

Más datos sobre Siemens Healthineers

Portafolio. Siemens Healthineers tiene una fuerte presencia en el negocio de diagnóstico por imágenes para el sector salud. La compañía comercializa resonadores magnéticos, tomógrafos, mamógrafos y otros equipos de imágenes médicas, además de soluciones digitales orientadas a la interoperabilidad.

Siemens Healthineers tiene una fuerte presencia en el negocio de diagnóstico por imágenes para el sector salud. La compañía comercializa resonadores magnéticos, tomógrafos, mamógrafos y otros equipos de imágenes médicas, además de soluciones digitales orientadas a la interoperabilidad. Presencia. La compañía opera a nivel nacional desde su oficina en Lima.

La compañía opera a nivel nacional desde su oficina en Lima. Global. Siemens Healthineers tiene presencia en más de 120 países y opera en todos los países de Latinoamérica.