De acuerdo con el reporte de la consultora Think Thanks, “Impacto de la transformación digital en el sector privado de salud peruana”, el uso de tecnologías en las clínicas no solo se traduciría en un servicio más eficiente al paciente, sino que también genera réditos positivos para las empresas.

“ Con la transformación digital, lo centros de salud privada pueden incrementar sus ventas en 12% y obtener una rentabilidad del 5% sobre su facturación ”, indica el documento.

Al respecto, Sergio Grinbaum, CEO de Think Thanks, señaló que el impacto de las herramientas digitales generan una mayor eficiencia en los procesos del sector salud, sobre todo por que se brinda un mejor servicio al paciente. Un claro ejemplo de ello se da en la optimización del tiempo por parte del equipo de atención al cliente.

“En un grupo de clínicas en Perú vimos que se incrementaron en más del 70% las consultas a través de la implementación de chatbots o intervenciones combinadas, para generar mayor productividad y acelerar los tiempos en la atención ”, comentó a Gestión.

Agregó que en otros países se observó que por medio de este rediseño, se incrementó en 25% la generación de demanda de pacientes, lo cual repercute positivamente tanto para la experiencia del usuario como para la empresa.

Por su parte, Ariana Koffsmon, directora de Health&Pharma de Think Thanks, anotó que las clínicas deben adoptar el modelo tecnológico como un vehículo de crecimiento del negocio. En ese sentido, destacó que para ello no se necesita hacer una gran inversión de golpe, sino que más bien destinar montos más pequeños en los campos que puedan dar mejores resultados.

“No es que las clínicas tengan que hacer una mega inversión. La transformación digital sugiere un camino en donde la empresa va invirtiendo y obteniendo un retorno cada vez más eficiente. Todas estas inversiones tienen retornos muy rápidos, de esta manera, se genera un círculo virtuoso en dónde se invierte de a pocos y se reciben resultados en un corto plazo ”, explicó.

El tiempo va a depender del campo en donde se aplique la tecnología. “Por ejemplo, en el manejo de las citas, se pueden ver resultados en 3 a 6 meses, ya que se atienden con la misma cantidad de personas a más gente por medio de herramientas digitales”.

El país ha venido fortaleciendo estrategias como la telecapacitación, telemedicina y telegestión las cuales permiten que el personal de salud se capacite de manera más eficiente y que los pacientes puedan acceder a consultas médicas desde sus casas. (Foto: Difusión)

Ahorro de costos y mayor productividad

Hallazgos de la consultora muestran que la digitalización de procesos en el servicio que ofrecen las clínicas pueden representar una reducción de costos de un 25%, así como una gestión eficiente de “slots” en los quirófanos.

“El monitoreo remoto de pacientes con diabetes , hipertensión e insuficiencia cardíaca utilizando aplicaciones y herramientas tecnológicas personalizadas pueden generar ahorros de hasta el 25%. Ello mediante el seguimiento con atención domiciliaria y el uso de alarmas en caso hayan complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas”, manifestó Grinbaum.

Adicional a ello, los softwares de gestión de camas con la utilización de IA permiten no solo gestionar más eficientemente los slots de los quirófanos, sino también optimizar equipamientos, insumos y especialidades. De esta manera, los centros médicos obtienen una mayor productividad con un incremento en la facturación de 10%.

Víctor Andrés Padilla Cáceres, jefe de TI de la Clínica Ricardo Palma, comentó que, en términos de rentabilidad, la eficiencia operativa derivada de la tecnología puede reducir costos administrativos y mejorar la utilización de recursos.

“En nuestro caso, al abrir nuevos canales de comunicación virtuales con nuestros pacientes, libera tiempos y recursos que se pueden derivar a mejorar la calidad en la atención al paciente”, acotó.

Padilla Cáceres contó que actualmente utilizan RPA’s (Robotic Process Automation) para la automatización de tareas administrativas que son repetitivas y están propensas a errores humanos.

“Con este tipo de soluciones hemos podido minimizar los tiempos de ejecución de dichas labores y liberar el tiempo del personal para actividades mas estratégicas, impulsando la eficiencia operativa de las áreas que a utilizan”, agregó.

Por su lado, Juan Carlos Miranda Castillo, gerente de Tecnología de la Información de la Clínica Anglo Americana, refirió que la transformación digital ha cambiando como se presta la atención médica, mejorando la accesibilidad, calidad de atención y eficiencia.

“Implementando herramientas digitales podemos lograr disminuir los errores que se dan en procesos manuales los cuales pueden ocasionar un impacto financiero negativo. El apetito de la organización por invertir en herramienta digitales también será un factor determinante en el logro de la rentabilidad y hay que considerar que no solo hablamos de herramientas sino también de cambio cultural y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías”, indicó.

Añadió que cuentan con diversas herramientas como office 365, RPA’s ya implementados, tableros de mando para explotación de datos, chatbots para confirmación de citas, aplicaciones para gestión de citas, sistemas para calendarización de cirugías, entre otros.

Gianfranco Salinas, gerente de Transformación e Innovación de Pacífico Salud, destacó que la transformación digital y la implementación de procesos ágiles, permiten reducir costos time to market, y minimizar errores. Además, comentó que “actualmente están trabajando en la automatización de tareas del proceso back, con la meta de automatizar más del 80% de los procesos administrativos core”.

Respecto a la atención al cliente, buscan reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia en cada etapa, desde el agendamiento hasta el pago de consultas. Su objetivo es que el paciente, desde su dispositivo móvil, pueda gestionar todas sus interacciones con nuestras clínicas de manera fácil y eficiente.

“También utilizamos data y analytics para obtener información valiosa, que nos permitirá desarrollar soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de la población objetivo en cada uno de nuestros servicios”, remarcó.

Sector farmacéutico

Gonzalo Marrero, gerente de Acceso a la Innovación de Alafarpe, señaló que en los últimos años, el país ha venido fortaleciendo estrategias como la telecapacitación, telemedicina y telegestión las cuales permiten que el personal de salud se capacite de manera más eficiente y que los pacientes puedan acceder a consultas médicas desde sus casas, ampliando también el acceso a atención en salud.

De acuerdo con el Minsa, hay cerca de 3,000 Instituciones Prestadoras de Salud (Ipress) que utilizan herramientas de telemedicina, muchas de ellas desde la pandemia. Por otro lado, comentó que este giro hacia la transformación digital también se ha dado en el sector farmacéutico.

“Algunos espacios donde se ha enfocado esta transformación son en el descubrimiento de nuevos tratamientos y desarrollo clínico, fabricación y control de calidad, farmacovigilancia y análisis de datos, colaboraciones y asociaciones estratégicas con empresas tecnológicas, startups, empresas de atención médico y centros de investigación para potenciar la innovación”, refirió.

Asimismo, Marrero mencionó algunos principios a tomar en cuenta cuando se habla de transformación digital en el sector salud, por ejemplo: la interoperabilidad, seguridad de la información, inteligencia artificial y conectividad universal.

Datos

Ventas B2B: Crecen 12% por la incorporación de tecnologías de aceleración comercial B2B, Marketplace, B2B2C Commerce, entre otras. Reducción de Costos: Se genera una reducción de costos en 25% a través del uso de RPA’s e Inteligencia Artificial. Satisfacción del cliente: Tasas suben en 5% por la incorporación de la Inteligencia Artificial y Data Anlytics.

