El Susalud fue creado en diciembre del 2013 y está adscrito al Minsa.| Foto: Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Ante la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, se promulgó en el Perú, hace más de dos décadas, la Ley Marco de los Organismos Reguladores. Esta normativa engloba, actualmente, a cuatro entidades, pero podría sumarse una quinta por iniciativa del Congreso de la República.

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