Con motivo del feriado largo por Semana Santa, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) activó un plan de contingencia con el objetivo de realizar intervenciones inmediatas para la “atención oportuna a los ciudadanos ante situaciones de emergencia, sin restricciones ni condicionamientos”.

En estos feriados, equipos de especialistas de protección de derechos estarán en alerta en establecimientos públicos y privados de Lima y regiones, donde realizarán intervenciones inopinadas en áreas críticas, como emergencias, UCI y salas de parto, refirió Susalud.

Ello, con el fin de verificar la organización de los servicios y su capacidad de respuesta ante el incremento de la demanda propio de estas fechas.

“Susalud recuerda a los directores de establecimientos de salud, públicos y privados, que la atención de emergencia es un derecho fundamental que debe brindarse de manera inmediata a toda persona, incluso en casos de accidentes de tránsito sin SOAT”, enfatizó la institución.

Aclaró que la atención de emergencia “no puede condicionarse a documentos, presentación del DNI, pagos ni trámites administrativos, los cuales solo deben realizarse después de la estabilización del paciente”.

Altas multas por incumplimiento

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones de hasta S/ 2’750,000 para el establecimiento de salud que condicione o niegue la atención de emergencia.

“Susalud reafirma su compromiso de proteger la salud y la vida de la ciudadanía, supervisando que los servicios se brinden con oportunidad, calidad y sin barreras durante todo el feriado largo”, agregó.

Durante el periodo de Semana Santa del año 2025, la entidad recibió 650 solicitudes entre consultas y denuncias, siendo 276 denuncias, cuyo motivo principal fue dificultades al acceso a los servicios de salud (65%).