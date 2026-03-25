Minsa. (Foto: Andina)
Minsa. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de los nuevos viceministros de Salud Pública y de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), mediante resoluciones supremas publicadas hoy en el diario oficial El Peruano.

A través de la , se designó a Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre como viceministro de Salud Pública.

La norma precisa que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar al profesional que asumirá este puesto clave en la conducción de las políticas de salud pública a nivel.

LEA TAMBIÉN: Minsa aprueba plan para atención domiciliaria especializada para pacientes del SIS

En tanto, mediante la , se designó a Luis Melchor Loro Chero como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Ambas resoluciones supremas están refrendadas por el presidente de la república, José María Balcázar, y del ministro de Salud, Juan Velasco y se sustentan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como en la normativa vigente sobre la designación de funcionarios públicos y la organización del Ministerio de Salud.

TE PUEDE INTERESAR

Minsa emite alerta epidemiológica por mayor riesgo de leptospirosis tras lluvias
Lluvias 2026 deja 41 fallecidos, un desaparecido y 56 heridos, revela Minsa
Minsa aprueba plan para atención domiciliaria especializada para pacientes del SIS

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.