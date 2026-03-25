El Poder Ejecutivo oficializó la designación de los nuevos viceministros de Salud Pública y de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), mediante resoluciones supremas publicadas hoy en el diario oficial El Peruano.

A través de la Resolución Suprema Nº 008-2026-SA, se designó a Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre como viceministro de Salud Pública.

La norma precisa que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar al profesional que asumirá este puesto clave en la conducción de las políticas de salud pública a nivel.

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En tanto, mediante la Resolución Suprema Nº 010-2026-SA, se designó a Luis Melchor Loro Chero como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Ambas resoluciones supremas están refrendadas por el presidente de la república, José María Balcázar, y del ministro de Salud, Juan Velasco y se sustentan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como en la normativa vigente sobre la designación de funcionarios públicos y la organización del Ministerio de Salud.