El Ministerio de Educación (Minedu)informó que a nivel de Lima se han registrado20 casos de estudiantes con el virus Coxsackie, mientras que a nivel nacional se han detectado cerca de 300 menores contagiados en más de 80 colegios.

En tanto, el vocero del Ministerio de Salud, César Munayco, indicó que, a comparación del año pasado, las cifras han aumentado el doble. Sin embargo, recalcó que el virus Coxsackie es considerado leve, pues solo tiene una duración de 7 a 10 días.

¿Qué pasará con las clases?

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marco Tupayachi, señaló que los contagios se han presentado de manera focalizada en distintas instituciones educativas, por lo que se han reforzado protocolos de vigilancia, aislamiento y prevención sin afectar el normal desarrollo de las clases.

El titular de la DRELM subrayó que no se ha dispuesto la suspensión general de clases, debido a que los casos son focalizados: de dos a cuatro alumnos por aula. Solo se interrumpen temporalmente, hasta por dos semanas, las actividades en las secciones afectadas, dijo.

¿En qué colegios se han presentado casos?

Se detalló que los casos se han registrado en la institución educativa Melitón Carvajal, en Lince, donde la UGEL 3 ha contabilizado seis casos entre los niveles primaria y secundaria, informó la Agencia Andina.

Asimismo, en el colegio Los Pollitos, en Los Olivos, la UGEL 2 registró cuatro niños afectados en dos aulas del nivel inicial desde el 16 de abril pasado.

En la UGEL 1, la institución educativa 6011 Santísima Virgen de Fátima presenta cuatro casos en una sección, mientras que en el colegio Libertador San Martín, en San Borja (UGEL 7) ocurrieron nueve casos en quinto de secundaria.

Muchos de estos contagios ocurrieron en la primera quincena de abril, por lo que varios estudiantes ya retornaron a clases tras superar los síntomas.

El Ministerio de Educación (Minedu)informó que a nivel de Lima se han registrado20 casos de estudiantes con el virus Coxsackie. Foto: Minsa.

¿Cómo prevenir y cuidarse del virus Coxsackie?

El virus Coxsackie que causa la enfermedad manos, pies y boca. Es una enfermedad estacional, inicia en la época de verano y puede durar hasta junio o julio.

“Es una enfermedad contagiosa, pero leve, dura de 7 a 10 días. Aparecen lesiones como ampollas en manos, garganta y pies. Dificulta al niño consumir sus alimentos”, precisó Cesar Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Ante la presencia de casos en instituciones educativas, en articulación con el Ministerio de Educación se recomienda:

☑️ No asistir al colegio en el caso de niños que presenten fiebre.

☑️ Identificar a niños con síntomas de enfermedad mano, pies y boca en los ingresos de los colegios.

☑️ El lavado de manos frecuente para eliminar el virus.

☑️ Ventilar las aulas.

☑️ En casa: reducir el contacto con otros niños, lavar las manos y evitar el contacto directo con lesiones

☑️ Cuidar la alimentación: dieta blanda, licuar alimentos, consumo de gelatinas, yogurt e hidratarse.

☑️ No automedicarse: en caso de molestias, llevar al menor al establecimiento de salud más cercano.