Comisión de Educación recibirá a la titular del Minedu por crisis de Pronabec. Foto: Minedu
Comisión de Educación recibirá a la titular del Minedu por crisis de Pronabec. Foto: Minedu
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Redacción Gestión
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que amenaza la continuidad del Pronabec, programa que administra Beca 18 y las Becas Generación del Bicentenario.

Según lo dispuesto, en esta misma sesión parlamentaria también participará

Por otro lado, aunque la Comisión de Educación también convocó al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, pero no asistirá personalmente y en su lugar enviará a un representante.

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La reunión tiene planeada realizarse a las 8 de la mañana en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”.

Como se recuerda,

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y bajos recursos cursen maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, con el compromiso de retornar al país para aportar profesionalmente.

La reunión tiene planeada realizarse a las 8 de la mañana en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Foto Agencia Andina.
La reunión tiene planeada realizarse a las 8 de la mañana en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Foto Agencia Andina.

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