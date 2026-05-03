La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, tiene programado recibir este lunes 4 de mayo a la ministra de Educación, María Cuadros, para que explique las medidas adoptadas por su sector ante la crisis financiera que amenaza la continuidad del Pronabec, programa que administra Beca 18 y las Becas Generación del Bicentenario.

Según lo dispuesto, en esta misma sesión parlamentaria también participará Enrique Kocyen Con, quien ocupa el cargo de director ejecutivo del Pronabec.

Por otro lado, aunque la Comisión de Educación también convocó al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, pero no asistirá personalmente y en su lugar enviará a un representante.

La reunión tiene planeada realizarse a las 8 de la mañana en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”.

Como se recuerda, la crisis presupuestaria del Programa Integral de becas pone en riesgo los beneficios educativos de aproximadamente 20 mil estudiantes becarios durante este año.

La Beca Generación del Bicentenario representa solo el 0.028% del presupuesto anual de Educación y desde 2013 ha financiado 2,785 becas para que profesionales peruanos de alto rendimiento y bajos recursos cursen maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, con el compromiso de retornar al país para aportar profesionalmente.