Un total de 1,043 embarcaciones artesanales de pota (Dosidicus gigas) ya están autorizadas para operar más allá de las 200 millas, destacó la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal).

Perú ha pasado de apenas 31 embarcaciones artesanales registradas en 2023 a 1,043 en lo que va de 2026 ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), la entidad que regula la pesca en aguas internacionales.

Este salto cuantitativo posiciona al país como un actor cada vez más relevante en la pesquería de pota en aguas internacionales, enfatizó Sonapescal.

“Este logro es resultado del esfuerzo sostenido durante los últimos años por parte de los armadores, gremios y cooperativas pesqueras, así como del Ministerio de la Producción (Produce)”, subrayó Elsa Vega, presidenta de Sonapescal, a Andina.

“Desde Sonapescal hemos apoyado la realización de talleres informativos y facilitado un número telefónico de orientación a quienes estén interesados en registrar sus embarcaciones”, agregó.

Por su parte, Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), advirtió que la ventaja peruana en número de embarcaciones contrasta con la escala operativa de otras flotas.

“Hoy superamos las 1,000 embarcaciones inscritas, frente a aproximadamente 650 barcos autorizados de China. Sin embargo, esta ventaja en número contrasta con la capacidad operativa: mientras la flota peruana apenas supera las 25,000 toneladas de capacidad de bodega autorizada, la flota china concentra más de 600,000 toneladas”, explicó Miranda.

Si bien el Perú lidera en presencia, aún enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad operativa y otros factores como la seguridad de la tripulación, agregó el presidente de Calamasur.

Detrás de esta expansión hay un factor clave: la implementación progresiva del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en la flota artesanal, uno de los equipos cuya obligación se reforzó en años recientes vía decretos de parte del Produce para combatir la pesca ilegal.