A pesar del logro, queda pendiente elevar la capacidad operativa de la flota peruana potera. (Foto: Andina).
A pesar del logro, queda pendiente elevar la capacidad operativa de la flota peruana potera. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Perú ha pasado de apenas 31 embarcaciones artesanales registradas en 2023 a 1,043 en lo que va de 2026 ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), la entidad que regula la pesca en aguas internacionales.

Este salto cuantitativo posiciona al país como un actor cada vez más relevante en la pesquería de pota en aguas internacionales, enfatizó Sonapescal.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. reclama a Perú por permitir pesca china en su mar, ¿qué responde Produce?

“Este logro es resultado del esfuerzo sostenido durante los últimos años por parte de los armadores, gremios y cooperativas pesqueras, así como del Ministerio de la Producción (Produce)”, subrayó Elsa Vega, presidenta de Sonapescal, a Andina.

“Desde Sonapescal hemos apoyado la realización de talleres informativos y facilitado un número telefónico de orientación a quienes estén interesados en registrar sus embarcaciones”, agregó.

Por su parte, Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), advirtió que la ventaja peruana en número de embarcaciones contrasta con la escala operativa de otras flotas.

Si bien el Perú lidera en presencia, aún enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad operativa y otros factores como la seguridad de la tripulación, agregó el presidente de Calamasur.

TE PUEDE INTERESAR

Minería, pesca y otras 4 actividades: el duro revés esperado para los sectores primarios
El “ojo” satelital que ordenó la pesca en Perú y hoy defiende su sostenibilidad
Autorizan el inicio de primera temporada de pesca de anchoveta para zona Norte-Centro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.