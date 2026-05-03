Jean-Luc Mélenchon en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANDRE PAIN
Jean-Luc Mélenchon en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANDRE PAIN
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Redacción Gestión
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para suceder a Emmanuel Macron, en la que será su cuarta tentativa para ser presidente.

El político, visto como una de las figuras políticas que generan más polémica en la opinión pública francesa por sus posiciones, justificó, en una entrevista al canal TF1, su nuevo intento por “el contexto y la urgencia” del panorama político nacional e internacional.

“Los privilegios y el racismo es lo que más hace daño a nuestro país”, denunció el político izquierdista, quien aseguró que, si accede a la presidencia francesa, se aliará con España y “otros países latinoamericanos” para hacer frente a los Estados Unidos de Donald Trump e Israel.

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Aunque l

Sin embargo, esos mismos sondeos le dan como perdedor seguro en una hipotética segunda vuelta ante la ultraderecha, ya sea ante Marine Le Pen, quien se encuentra pendiente de una decisión judicial para poder presentarse, o Jordan Bardella

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Sin embargo, una encuesta más reciente da una idea de la polarización que genera el izquierdista: un 84 % de los electores no lo quieren como candidato.

Mélenchon es una figura de poco consenso en el fragmentado panorama político de Francia.

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A pesar de haber tejido dos exitosos pactos electorales con el Partido Socialista (PS), en las legislativas 2022 y 2024, el líder del LFI está enfrentado con su antiguo partido, lo que ha creado un cisma entre las dos principales corrientes progresistas del país.

Su proyecto de la fundación de la VI República francesa, con más poder para el Parlamento y las consultas populares, y el de la ‘Nueva Francia’, que aboga por el mestizaje, ha seducido a las zonas de las periferias de las grandes ciudades francesas, con una buena parte de poblaciones originarias del Magreb y del África Subsahariana.

Elaborado con información de EFE.

El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon. EFE/EPA/ANDRE PAIN
El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon. EFE/EPA/ANDRE PAIN

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