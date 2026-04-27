El gasto militar mundial aumentó un 2.9 % en términos reales el año pasado debido a la subida de la inversión en Europa, Asia y Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos, señaló un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares, el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2.5 % del producto interior bruto (PIB) mundial

La inversión militar en Europa creció un 14%, mientras que en Asia y Oceanía un 8.1%, lo que ayudó a compensar la caída del 7.5% en Estados Unidos, que sigue encabezando no obstante la lista por países y acapara un tercio del gasto total, casi el triple que China, el segundo.

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“Dado el rango de las crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos países, este crecimiento continuará probablemente durante 2026 y más allá”, señaló el informe

Las políticas de rearme de los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos, y el continuo crecimiento del gasto en Ucrania y en Rusia provocaron que la inversión en Europa alcanzase los 864,000 millones de dólares.

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El SIPRI resalta que se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría.

La suma combinada de la inversión de los 29 países europeos que forman parte de la Alianza alcanzó los 559,000 millones de dólares, liderada por Alemania, que por primera vez desde 1990 dedicó más del 2 % de su PIB a esta área.

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El informe destacó también el caso de España, cuyo gasto militar subió un 50 % hasta 40, 200 millones de dólares y superó el 2 % del PIB por primera vez desde 1994.

Rusia, tercera en la lista mundial, invirtió 190 mil millones, un 5.9 % más y el 7.5 % de su PIB, mientras que Ucrania gastó 84,100 millones, un 20 % más y el equivalente al 40 % de su PIB.

El gasto militar estadounidense ascendió a 954 mil millones de dólares, un 7.5 % menos, debido a que no se aprobó ninguna ayuda militar a Ucrania, algo que sí había ocurrido durante los tres años anteriores de guerra.

Cabe recordar que Estados Unidos aumentó su inversión tanto en capacidades militares convencionales como nucleares “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico”.

“El gasto aprobado por el Congreso para 2026 ha aumentado a más de un billón de dólares, una subida substancial respecto a 2025, y podría crecer a 1.5 billones en 2027 si la última moción presentada por el presidente Trump es aceptada”, afirma el SIPRI.

Por otro lado, la inversión militar en Asia-Oceanía ascendió a 681 mil millones, un 8.1 % más y la mayor subida desde 2009, con China como principal potencia con un gasto de 336 mil millones, un 7.4 % más.

El gasto japonés subió un 9.7% hasta 62, 200 millones, el 1.4 % de su PIB, una proporción que no alcanzaba desde 1958. Taiwán, por su parte, gastó 18,200 millones, un 14% más, la mayor subida en al menos cuatro décadas.

“Aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos por tensiones regionales duraderas y la creciente incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos”, señaló el informe.

En Medio Oriente, la inversión militar fue de 218,000 millones de dólares, un 0.1% más. Israel redujo su gasto militar casi un 5% debido a una menor intensidad en la guerra en Gaza y al acuerdo de alto el fuego con Hamás, señala el SIPRI, que destacó que el resto de países de la zona aumentaron sin embargo su inversión.

Elaborado con información de EFE.