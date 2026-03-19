Los líderes de la Unión Europea (UE) han hecho este jueves un llamamiento a Estados Unidos, Israel e Irán para que pongan fin al conflicto que les enfrenta, debido a su expansión por Oriente Medio y a su impacto creciente en la economía mundial.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, así como representantes de las instituciones europeas, han urgido a la desescalada en la región a su llegada a la cumbre que se celebra hoy en Bruselas y que está centrada en la respuesta a la crisis en Oriente Medio, así como en la ayuda a Ucrania ante la invasión rusa y la mejora de la competitividad comunitaria.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha instado a «hallar una salida» que evite una mayor espiral belicista y ha confirmado que mantiene contactos diplomáticos con Irán para buscar «diferentes soluciones» al conflicto.

«Los ataques de Irán sobre infraestructuras energéticas en Catar generan más caos. Está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada», ha reclamado la jefa de la diplomacia europea.

Macron pide una moratoria

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha emplazado a una «desescalada rápida» en el conflicto y ha planteado una «moratoria» en ataques sobre infraestructuras y personas civiles.

«Mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse, al menos, por unos días», según el mandatario francés.

También ha considerado que, la escalada que tuvo lugar en la madrugada del jueves tras ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, es «imprudente».

Al respecto, ha precisado que ha tratado este tema con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump y él mismo, en la noche, llamó a poner fin a todos esos bombardeos y ataques contra las infraestructuras civiles, gas, petróleo, pero también agua», ha indicado.

El canciller alemán alerta de las consecuencias a nivel mundial

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha dado la bienvenida a lo que considera una «señal» de Trump encaminada a rebajar tensiones, y ha pedido poner fin a un conflicto que ya está teniendo un efecto negativo en la economía europea por el «rápido incremento de los precios energéticos».

También ha expresado la disposición de Alemania a implicarse en la región del golfo Pérsico «cuando las armas callen».

Si en los próximos días se consigue que cesen los combates, lo que presupone que Irán renuncie a su programa nuclear, ponga fin al terrorismo y se muestre dispuesto a dialogar, «estaremos avanzando en la dirección correcta», ha opinado.

Pedro Sánchez exige a la UE que defienda sus valores

El presidente español, Pedro Sánchez, uno de los primeros líderes europeos en posicionarse de forma clara contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel, ha reiterado que se trata de una guerra «ilegal» que, además de costar pérdida de vidas humanas, afecta a la economía y los ciudadanos ya empiezan a sufrir sus efectos.

Sánchez ha exigido a la UE que defienda sus valores y sus principios, los que están recogidos en sus Tratados, y defienda el orden internacional fundamentado en reglas, en lugar de «la ley del más fuerte»

También han pedido el fin de las hostilidades en Oriente Medio los mandatarios de otros países como Bélgica y Países Bajos, que además han reiterado que, por el momento, no están dispuestos a participar en una misión militar para proteger a buques que transiten por el estrecho de Ormuz como reclamaba EE. UU., plan que ya fue rechazado por los ministros de Exteriores de los Veintisiete el pasado lunes.

«Todo el mundo quiere una cosa: que esta guerra termine lo antes posible y que no seamos implicados», ha asegurado el primer ministro belga, Bart de Wever.

Por su parte, el primer ministro lituano, Gitanas Nauseda, ha dicho estar «preocupado» por el hecho de que el conflicto en Oriente Medio haya eclipsado la guerra en Ucrania.

«Creo que esto no es correcto, porque estamos en una fase crítica de la guerra», según el mandatario lituano, quien ha destacado las bajas crecientes en el conflicto y la lejanía de un acuerdo de paz «debido a que Rusia no tiene intención de alcanzar ningún pacto y solo trata de ocupar tanto territorio como pueda».