El ex primer ministro israelí Naftali Bennett (izquierda) y Yair Lapid (derecha) ofrecen una rueda de prensa conjunta en Herzliya, Israel, el 26 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN.
El ex primer ministro israelí Naftali Bennett (izquierda) y Yair Lapid (derecha) ofrecen una rueda de prensa conjunta en Herzliya, Israel, el 26 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN.
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Redacción Gestión
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Al frente de la nueva formación estará Bennett, el candidato favorito en las encuestas y que ya concurrió junto a Lapid en una coalición a los comicios de 2021, consiguiendo en ese momento desbancar a Netanyahu del poder.

Las disputas dentro de esa alianza acabaron entonces en la convocatoria de nuevas elecciones en 2022, que llevaron de nuevo al poder a Netanyahu, quien consiguió formar un gobierno junto a partidos de extrema derecha y judíos ortodoxos.

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Bennett y Lapid presentaron este domingo en una rueda de prensa conjunta el nuevo partido, resultante de la fusión de sus formaciones, Yesh Atid (Hay Futuro) y Bennett 2026.

“Estamos viviendo un momento crucial. Los momentos cruciales exigen acciones audaces. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche”, dijo Bennett, que añadió que aliarse es “el acto más sionista y más patriótico” que nunca han hecho por Israel.

De acuerdo al último sondeo electoral del Canal 12 israelí, sus partidos obtendrían juntos un total de 28 escaños -21 para Bennett y 7 para Lapid-, superando al partido de Netanyahu (Likud), pero sin llegar a los 61 escaños de la mayoría, por lo que tendrían que pactar con otros partidos.

Los ex primeros ministros israelíes Naftali Bennett (izquierda) y Yair Lapid (derecha) ofrecen una rueda de prensa conjunta. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN.
Los ex primeros ministros israelíes Naftali Bennett (izquierda) y Yair Lapid (derecha) ofrecen una rueda de prensa conjunta. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN.

Por su parte, Lapid afirmó que Israel “necesita la unidad como el aire para respirar” y animó al centro israelí a votar al nuevo partido. “Bennett es claramente derechista, pero es un derechista liberal, decente y respetuoso de la ley”, dijo.

“Hoy nos unimos para ganar las elecciones y establecer un gobierno sionista fuerte y estable, una conexión entre el centro y la derecha, entre lo religioso y lo secular, entre el norte y el sur, sin evasivas ni extremismos”, añadió.

Con información de EFE.

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