La mañana de este lunes, dos buses del Metropolitano protagonizaron un violento choque por alcance en el carril exclusivo de la Vía Expresa de el Paseo de la República, generando consternación entre usuarios y transeúntes.

El siniestro se registró exactamente a las 8:29 a.m. en el cruce con la avenida Ricardo Palma, a pocos metros de la estación del mismo nombre y en el tramo que conecta con la estación Angamos.

Ante el incidente, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú activó sus protocolos de rescate de inmediato, enviando cinco unidades médicas y de rescate hacia la zona del accidente.

Los bomberos, junto a personal de salud, iniciaron las labores de triaje para evaluar y estabilizar a los pasajeros que resultaron con contusiones y policontusiones a causa del fuerte frenazo e impacto.

Debido a que ambos buses terminaron bloqueando el carril segregado con dirección al sur, el flujo de unidades del Metropolitano se ha visto severamente afectado, registrándose largas colas de buses y retrasos en las estaciones colindantes.

Las autoridades ya se encuentran en el punto coordinando el desvío de los buses hacia la vía particular para no detener por completo el servicio, mientras se espera el inicio de las investigaciones para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica o a una frenada intempestiva.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que movilizó cuatro ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) al lugar para atender la emergencia.

Además, detalló que otra unidad del SAMU y los establecimientos de salud de la jurisdicción permanecen en alerta para atender posibles heridos.