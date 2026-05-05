Accidente en el Metropolitano. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Este martes se registró un accidente en el Metropolitano, específicamente a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro.

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), se activaron los protocolos de emergencia para atender a los usuarios afectados.

“Se ha habilitado la vía mixta con dirección al sur para que los carros continúen su ruta”, indicaron en un comunicado.

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Al cierre de esta nota no se registraron heridos.

Según la ATU, se investigarán las causas del incidente para determinar responsabilidades.

En tanto, desde el Ministerio de Salud aseguraron que hasta el momento, profesionales del SAMU atendieron y trasladaron a tres pacientes, producto de esta emergencia.

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