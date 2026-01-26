Un bus del Metropolitano se estrelló esta mañana contra la base de un puente peatonal a la altura de la estación México, en la vía expresa del Paseo de la República, en el distrito de La Victoria, dejando varios heridos y una intensa congestión vehicular.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos, el accidente ocurrió alrededor de las 6:55 a. m. e involucró a una unidad del servicio Expreso 5 del Metropolitano, que circulaba en sentido del centro de Lima hacia Miraflores.

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo se desvió hacia la derecha y terminó empotrado entre metro y medio y dos metros contra la base del puente de la estación México.

LEA TAMBIÉN: ATU y el Callao acuerdan llegada del Metropolitano y del Corredor Rojo al primer puerto

El impacto fue de gran magnitud y destruyó por completo la parte delantera derecha del bus. Las lunas quedaron rotas y varios asientos se desplazaron por la fuerza del choque, lo que habría ocasionado que numerosos pasajeros resultaran golpeados, principalmente quienes se encontraban sentados en la parte delantera de la unidad.

Testigos y personal de apoyo ayudaron a evacuar a los pasajeros por las puertas habilitadas, mientras que otros permanecieron dentro del bus debido a heridas o al estado de shock.

Bomberos y personal de rescate ingresaron a la unidad para atender a los afectados, algunos de los cuales presentaban heridas en la cabeza, brazos y piernas, además de contusiones múltiples. Hasta el momento, se reporta al menos una decena de heridos, varios de ellos trasladados a centros de salud en ambulancias.

El conductor del bus fue visto dentro de la cabina tras el accidente y se encuentra siendo evaluado por las autoridades. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional acudieron al lugar para apoyar en la evacuación, atender a los pasajeros y reorganizar el tránsito.

Como consecuencia del choque, el tránsito en la vía expresa del Paseo de la República quedó parcialmente restringido, generando una fuerte congestión vehicular en el sentido norte-sur. Los buses del Metropolitano fueron desviados temporalmente, mientras que agentes de tránsito trabajaron para permitir el paso de otras unidades y facilitar el ingreso de ambulancias.

Las autoridades han indicado que se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras continúan las labores de atención médica y retiro del vehículo siniestrado.